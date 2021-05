Danmarks Naturfredningsforening glæder sig til igen at se begyndere og øvede til sin årlige leslåning i Gribskov, som måtte aflyses sidste år pga. restriktioner. Foto: DN Gribskov

Lær at svinge en le - og hjælp naturen

Hvis man kunne tænke sig at lære at svinge en le og samtidig være med til at yde naturpleje, så er muligheden der 29. maj kl. 10, hvor DN Gribskov inviterer til leslåning på Valby Tingsted i Helsinge.