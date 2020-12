Lær at mestre livet

Her vil stresscoach og mindfulness-instruktør Mette Weinreich fortæller om, hvordan man lærer at mestre livet bedre.

"Hvad optager vores opmærksomhed mest? Det gør vores tanker og følelser i en grad, at de kan få status af sandheder. Konsekvensen af det er, at indholdet af vores tanker og kvaliteten af vores følelser kommer til at styre vores adfærd og dermed vores liv. Det kan vi ændre ved at blive bevidste," lyder oplægget til foredraget i en pressemeddelelse fra Liv & Ånd.