Under sagens fjerde dag vidnede den tiltaltes storesøster, første ekskone og datter. Foto: Jens Berg Thomsen

Lægedrabet: Tiltaltes familie var bange for ham

Gribskov - 01. februar 2021 kl. 12:52 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I øjeblikket kører retssagen, hvor en 56-årig mand står tiltalt for drabet på Charlotte Asperud i Tisvildeleje i foråret 2019. Den kvindelige læge døde efter 19-20 slag i hovedet. Manden erkender vold med døden til følge, men nægter sig skyldig i manddrab. Anklagemyndigheden kræver forvaring. Mandag formiddag vidnede både den tiltaltes storesøster, hans første ekskone og den datter, som tiltalte har med ekskonen. De fortalte alle tre om deres frygt for den tiltalte. - Jeg har trukket mig fra ham, fordi jeg var bange, fortalte først den tiltaltes storesøster, der fremgår på den liste over personer, som - den tiltalte selv har forklaret - han har haft kontroverser med. Søsteren fortalte i vidneskranken, at hun blev ”rigtig bange” efter, at den tiltalte havde fortalt hende om en hændelse i 2011, hvor den tiltalte smadrede sit og sin daværende kones eget hjem med en økse. - Jeg var utryg, fordi han var så kold. Han kunne ikke forstå, at hans børn og (ekskones navn undladt, red.) var påvirket af det, sagde søsteren, der var bekendt med, at den tiltalte havde et alkoholmisbrug, som hun havde hjulpet ham med, så godt hun kunne, fortalte hun. - Der var sket et eller andet med ham (i forbindelse med hændelsen i hjemmet, red.), for han var ikke beruset på det tidspunkt, sagde hun og forklarede, at den tiltalte havde fortalte hende, at han havde taget nogle piller. Hun brød kontakten med den tiltalte i 2013, men havde en oplevelse, hun kalder ”voldsom” med den tiltalte i 2017 i forbindelse med en familiekonflikt om nedlæggelse af farens gravsted. Ifølge storesøsteren sagde den tiltalte i telefonen til hende, at ”hvis du nogensinde generer min mor igen, får du besøg”. Hun opfattede det som truende og blev meget bange, da den tiltalte sagde det vredt og gentagne gange, fortalte hun. Søsteren har tidligere under en politiafhøring sagt, at hun gennem mange år havde frygtet, at han kunne finde på at gøre noget frygteligt, fordi han var utilregnelig. Anklageren spurgte, om det var sådan noget her, hun havde frygtet. - Det har jeg ikke tænkt, men da det skete, var jeg ikke overrasket, sagde hun i retten.

"Han er utilregnelig" Den tiltaltes første ekskone, som han var gift med i årene omkring 1994-2000, og som han har to børn med, fortalte også om, at hun var meget bange for den tiltalte. - Jeg var bange for, at han ville slå mig ihjel, for det psykiske og fysiske pres. Det fremgik under retsmødet, at ekskonen også fremgår på den tiltaltes kontroversliste. Ifølge hende blev de dengang skilt på grund af problemer, der drejede sig om den tiltaltes adfærd, og hun nævnte her alkoholmisbrug, psykologisk og psykisk vold. - Han har gentagne gange taget kvælertag, skubbet og kastet ting efter mig, sagde hun. - Jeg mener, han er utilregnelig. Han har flere sider i sin personlighed, og det skift, der kommer, det er utilregneligheden. Hun fortæller, at hverken hun eller deres to fælles børn har haft kontakt med den tiltalte siden 2012. Den tiltalte har efterfølgende forsøgt at kontakte hende, men hun har blokeret de forskellige numre, han ringede fra, fortalte hun.

"Jeg er i krig" Der fremgik også i retten, at den tiltalte har sendt flere mails til sin nu voksne datter i perioden fra de mistede kontaktede og i tiden op til, at han blev anholdt for drabet på læge Charlotte Asperud i midten af maj 2019. Her nævner han blandt andet, at han muligvis vil retsforfølge sin datter, at datteren skal vælge side i konflikten mellem ham og hans anden ekskone, og han skriver også i en mail til hende, at ”Jeg er i krig, og jeg vinder altid. Om man så er min datter, vil man mærke konsekvenserne”. Han skriver på et tidspunkt også, at den anden ekskones kæreste, der var politimand, havde placeret genstande fra ekskonens hjem hos ham. - Jeg modtog rigtig mange de der mails. Jeg tror, jeg har svaret et par gange, sagde datteren i vidneskranken.

Postkort fra en parallelverden - Jeg tænkte i den periode, at det var ligesom at få postkort fra en parallelverden. Jeg ved ikke, hvilken virkelighed, han levede i, men det var ikke den samme som min. Den tiltalte har også i en mail skrevet, at hendes mor, den første ekskone, er "psykopat", og den anden ekskone er ”total syg i hovedet”. ”(ekskones navn, red.) og din mor hader mig, men det er det der kvindelige had, som er usmageligt”, skriver han i en mail. - Alt hvad han har skrevet om mig, min mor og (ekskonens navn, red.) har jeg set som en spejling af ham selv, sagde datteren under sin forklaring. Hun er vokset op med, at den tiltalte har drukket i perioder, og hun brød forbindelsen til ham, da han var begyndt at drikke igen omkring 2011, fortalte hun. - Jeg ved ikke, hvem han er, når han drikker, svarede hun, da anklageren spurgte, hvorfor hun ikke ville se ham. Er du bange for ham, spurgte anklageren videre. - Dengang (da de havde kontakt, red.) var jeg bange for, at vi skulle køre galt. Jeg var ikke bange for, at han ville gøre noget mod mig. Men det er klart, at jeg er det nu. Hvorfor, spurgte anklageren. - Fordi han nu har slået en ihjel.

Lyt til seneste afsnit af podcasten Lægedrabet:

