Lægedrabet: Tiltalt smadrede eget hjem med økse

En mand med tilbagestrøget, blondt hår og en brun fløjlsjakke vidnede på tredje retsdag, hvor en 56-årig mand står tiltalt for drabet på Charlotte Asperud, herunder en række andre forbrydelser.

Manden beskriver sig som tidligere bedste ven af tiltalte, og de har kendt hinanden siden slutningen af 80erne. Over 20 år efter – i enten 2010 eller 2011 - havde han en chokerende oplevelse med den tiltalte, fortalte han i vidneskranken.

Tiltaltes daværende kone ringede ham op og fortalte, at hun var gået fra den tiltalte, og at han derfor var oprevet. Hun bad den tidligere bedste ven tage hen til deres fælles hjem, fortalte han.

- Så vidt jeg erindrer, siger hun, at hun er gået fra ham, og at han har brug for en ven, fordi han er oprevet.

Der så pænt ud i lejligheden, da han ankom, men han kunne ikke få kontakt med tiltalte, der var alene i lejligheden – den tiltalte svarede ikke, når han talte til ham i de 5-10 minutter, han var der.

Han beskriver, hvordan den tiltalte efter opkaldet med sin nu daværende kone hentede en økse og begyndte at smadre indboet i hjemmet.

- Jeg bliver chokeret. Jeg har aldrig set ham sådan før. Jeg tror oven i købet, at jeg begyndte at råbe. Jeg havde et tæt forhold til ham og kunne måske nå ind til min bedste kammerat. Men jeg kunne ikke få et ord ud af ham eller få ham til at stoppe.

I telefonopkaldet ville den tiltalte have sin daværende kone til at komme hjem med bilen med det samme.

- Den samtale udløste det, der skete, sagde den tidligere bedste ven.

I situationen tænkte han ikke på, om den tiltalte var påvirket af alkohol, og han sagde, at han ikke kunne vurdere, hvorvidt den tiltalte var påvirket af alkohol eller stoffer.

Han følte sig ikke bange på egne vegne under hændelsen.

- Jeg tænkte, det drejer sig ikke om mig. Jeg nåede ikke til at have frygt for mig som person, kun forfærdelse.

Han forlod hjemmet og kontaktede den tiltaltes ekskone, og da han tog derhen senere på dagen, var det et smadret hjem han så, fortalte han i retten.

Efter hændelsen med øksen har han haft meget sparsom kontakt med den tiltalte, og de har ingen kontakt i dag. Han beskriver bl.a. den tiltalte som ”en kammerat med stort K, hjertelig, omsorgsfuld, elskelig”, at han var som en bror for ham, og at de var en del af hinandens familier.

Udover drabet på læge Charlotte Asperud er den tiltalte også anklaget for at have installeret en GPS-tracker på sin ekskones bil med henblik på at overvåge hende. Han erkender at have installeret trackeren, men nægter sig ifølge sin forsvarsadvokat skyldig i anklagepunktet.

På et spørgsmål om, hvorvidt han havde ført optegnelser over hendes færden, har han tidligere svaret:

- Ja, men det var rent nørderi.