Se billedserie Helsinge Bibliotek har fået et Makerspace, som borgerne i kommunen frit kan benytte. Pressefoto

Lad kreative drømme blive til virkelighed

Gribskov - 01. oktober 2021 kl. 16:04 Kontakt redaktionen

Alt er ved det nye på Helsinge Bibliotek, hvor medarbejderne sammen med frivillige kræfter er ved at få bibliotekets Makerspace på vingerne.

Et makerspace er et kreativt værksted med 3D-printere, laserskærer, vinylskærere og andet digitalt grej. Men et makerspace er også klippe-klistre, perler, limpistoler, pap og saks, som hænger indbydende på væggene. Det handler om at være kreativ, at gøre ideer til virkelighed og om at gøre det i fællesskab med andre. Og netop fordi Makerspacet er en del af biblioteket, kan alle få lov at bruge det.

Piraterne kommer "Makerspacet i Helsinge står klar, og venter nu bare på at blive fyldt med liv og gode ideer. Og på en stribe kurser og 'Åbent Hus' arrangementer kan alle nysgerrige her i efteråret komme og opleve det hele på tæt hold. Har man lyst, kan man også uddanne sig til 'nøglebærer' og dermed være en frivillig, der hjælper andre i gang med de nye teknologier," skriver Helsinge Bibliotek i en pressemeddelelse.

Nogle står allerede klar til at rykke ind og bruge maskinparken. Det er blandt andet underviserne i Coding Pirates, et IT-baseret fritidstilbud til børn. Snakken går lystigt, og der er store ambitioner på stedets vegne.

"Vi håber, at der er mange, der vil komme til at bruge det her, og som synes, det er sjovt at dele deres projekter med andre, eller som måske er gået i stå med deres projekter. Her er både plads til tech-nørder og mere kunstneriske typer. Det er en spændende kombi, siger brugeren Martin.

Fællesskab er en af de helt afgørende ingredienser i Makerspacet, fortæller Martin Utzon som er en af tovholderne for Makerspace Helsinge.

"Det er helt afgørende, at vi udvikler det her makerspace i fællesskab. Man kan få indflydelse på, hvilke teknologier her skal være til rådighed, og man kan komme med sine egne projekter, men man skal hjælpe hinanden," fortæller han, og giver et eksempel:

"Vi har i nogle år haft en 3D-scanner på biblioteket, som vi ikke kunne få til at virke. Så var der én som sagde: "Måske er det bare jer, der ikke har forstand på at bruge den". Nu vil han kigge på den og se, om han kan få den til at køre. Tænk, hvis det lykkes! Det er jo lige sådan, det skal være."

Vil DU også opleve det nye Makerspace i aktion, så kom til bibliotekets kurser og Åbent Hus-aftener.

Find mere info om Makerspace på Helsinge Bibliotek og tilmeld dig på www.gribskovbib.dk. Du kan også blive en del af Facebookgruppen: Helsinge Biblioteks Makerspace.

Jk