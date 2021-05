Låsebom skåret over: Mistænkeligt køretøj set

Klokken 00.27 natten til tirsdag indløb der anmeldelse om, at en ukendt gerningsperson havde skåret låsebommen op på en container, som stod på Bavne Ager i Gilleleje. Patruljer kørte til stedet for at lede efter gerningspersonen, og et mistænkeligt køretøj blev i den forbindelse observeret, da det passerede en patrulje. Køretøjet forsvandt dog af syne, inden patruljen kunne nå standse det, og det var ikke muligt at finde det ved en efterfølgende rundering.