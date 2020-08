LIGE NU: Bilist og cyklist i frontalt sammenstød

- Klokken 11.33 har vi fået en anmeldelse om et frontalt færdselsuheld med en bil mod en cykel. Det er en kvindelig bilist, der er ved bevidsthed, siger den presseansvarlige til sn.dk.

Hun fortæller også, at politiet arbejdet på stedet i øjeblikket, men ellers er det sparsomt med oplysninger.

I en Facebook-gruppe for Helsinge skriver en bruger, at vejen er spærret i øjeblikket. Det kan presseafdelingen dog hverken be- eller afkræfte.