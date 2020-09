Kystsikringsprojekt er klar - men hvem skal betale for det?

Mens Halsnæs Kommune er klar til at sætte gang i det tværkommunale kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid, er der ikke det store hastværk i Gribskov Kommune. Status er i hvert fald, at der endnu ikke er taget stilling til finansieringen. Det på trods af, at der i en tidsplan fremgår, at 2019 var udset til at være året, hvor politikerne skulle tage stilling til en bidragsmodel for fordeling af anlægsudgifter

- Jeg ved, at vi blandt andet mangler at tage beslutning om fordeling af udgifter. Det er ikke noget, vi har taget stilling til politisk endnu. Og det er et stort spørgsmål. Det er det altid, når man pålægger borgerne at betale ekstra penge for noget. Her skal man fare med lempe, siger formand for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, der forventer at få et oplæg fra administrationen. Hun peger på, at grundejerne ud til kysten i forvejen betaler for egne kystsikringsanlæg.