Se billedserie Det ny idrætsråd minus Thomas Møllenberg og Inger Hansen, som ikke var tilstede på valgaftenen. Foto: unknown

Kvinder i spidsen for nye råd

Gribskov - 23. januar 2018 kl. 06:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgit Sørensen fra Gilleleje er ny formand for Kulturrådet i Gribskov Kommune, mens Mai Smedegaard fra Ramløse fortsætter som formand for Idrætsrådet. Det blev afgjort, da der torsdag aften i Kulturhuset i Helsinge var valgt til de nye råd, der bl.a. tjener som rådgivningsorganer for det politiske udvalg, der nu hedder Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi.

I det hele taget blev det en god valgaften for kvinderne. Således er syv ud af 10 medlemmer af Idrætsrådet nu kvinder, mens fem af foreløbig ni i Kulturrådet er kvinder. Her mangler man at besætte to pladser, da voksenundervisning og aftenskoler kun mønstrede én kandidat til tre pladser, man har i rådet, på opstillingsmødet. Derfor er det op til det nyvalgte kulturråd at udpege yderligere to.

Birgit Sørensen, der er formand for Gilleleje og Omegns Museumsforening og har siddet i Kulturrådet de seneste fire år, var i kampvalg om formandsposten med Steffen Rosenkjær Kristiansen fra Dramaterne. Steffen Rosenkjær Kristiansen nåede dog kun syv stemmer mod 14 til Birgit Sørensen, og efterfølgende tabte han en afstemning til spejderlederne Tonny Jensen og Kristina Greibel Pedersen om to rådspladser for børne-unge-området, således at han må tage til takke med en suppleantplads til Kulturrådet.

Udover Birgit Sørensen, Tonny Jensen og Kristina Greibel Pedersen blev følgende valgt i Kulturrådet: Inge Lise Dyrekær Larsen, LOF, Kurt Plambech, Munkeruphus, Gitte Marie Michelsen, Kunstværkstederne og Gudmund Nielsen, Gribskov Folkeuniversitet. Videre er tidligere byrådsmedlem Ulla Dræbye udpeget af de kulturelle institutioner og Peter Berthelsen af biblioteksklubberne.

Mai Smedegaard blev genvalgt som formand for Idrætsrådet uden modkandidater, og der opstillede kun syv kandidater til de resterende syv pladser. Nyvalgt til Idrætsrådet blev Lene Sølyst, Græsted og Omegns Rideklub, Susan Kjeldgaard, Søborg Idrætsforening og Jeannette Jensen, GYM Helsinge. Der var genvalg til Marianne Christensen, Helsinge Rideklub, Bente Knudsen, Helsinge Svømmeklub, Erling Marcussen, Bushi og Thomas Møllenberg, Gilleleje Bokseklub. Yderligere består rådet af Bjarne Frølund, Gribskovhallen, udpeget af de selvejende haller, og Inger Hansen, udpeget af handicapidrætsforeninger.