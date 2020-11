Send til din ven. X Artiklen: Kvindelig politiker skal undskylde krænkelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindelig politiker skal undskylde krænkelse

Gribskov - 25. november 2020 kl. 12:47 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkeparti kritiserer nu byrådsmedlem Trine Egetved for ikke at have givet Venstres Natasha Stenbo Enetoft en undskyldning i sagen, hvor sidstnævnte på et byrådsseminar fik trukket ned i sin kjole, så hendes bryst blev blottet. Barmen blev dernæst fotograferet af Trine Egetveds daværende partikollega Jesper Behrensdorff, og han viste senere på aftenen billedet til viceborgmester Bo Jul Nielsen.

Hele optrinnet er blevet meldt til de Konservatives whistleblowerordning, og her har advokatfirmaet Plesner foretaget en undersøgelse af forløbet. Oven på den undersøgelse har de konservatives forretningsudvalg nu krævet, at Trine Egetved giver Natasha Stenbo Enetoft en undskyldning. Advokatfirmaet vurderer, at de ikke kan konkludere, at Trine Egetved bevidst hev ned i kjolen. Men alligevel kræver forretningsudvalget altså, at hun siger undskyld.

- Udvalget noterer sig, at der er forskellige opfattelser af, om Trine (Egetved, red.) har undskyldt episoden. Trine har i sin forklaring oplyst, at hun har undskyldt. Natasha har imidlertid ikke opfattelsen af, at der er sagt undskyld, skriver de i notatet, som Sn.dk er i besiddelse af.

- Udvalget finder anledning til at kritisere Trine for dette. Der er ingen tvivl om, at det er Trine, der er årsag til episoden. Det må have stået klart for Trine, at det blev oplevet krænkende for Natasha. Derfor er det naturligvis Trines ansvar at sikre, at der er givet en ordentlig og uforbeholden undskyldning for episoden. Herunder ikke mindst, at Trine sikrer sig, at undskyldningen er modtaget, forstået og accepteret, fortsætter de.

Udvalget skriver videre, at Trine Egetved skal give undskyldningen, fordi hun har været årsag til hele optrinnet.

- Almindelig ordentlighed tilsiger, at man sikrer sig dette, hvis man har været årsag til en hændelse, som den beskrevne. Som folkevalgt for Det Konservative Folkeparti har man efter udvalgets opfattelse en særlig forpligtelse til at leve op til dette ansvar. Det har Trine efter udvalgets opfattelse ikke gjort. Det bør Trine snarest muligt få rettet op på ved at sikre sig, at undskyldningen er givet og modtaget.

I sin undersøgelse har advokatfirmaet Plesner interviewet en række personer, der deltog i middagen, hvor hele episoden udspillede sig. Her er der en diskussion om, hvorvidt det er bevidst, at Trine Egetved trak ned i kjolen. Hun har ikke selv ønsket at udtale sig i sagen, men det daværende byrådsmedlem, Sisse Krøll Willemoes, der var øjenvidne til det hele, har fortalt, at det ikke så ud til, at det var et uheld.

- Jeg ser, at Trine vender sig mod Natasha, og med sin hånd river hun ned i Natashas kjole. Hun har en helt almindelig kjole på, der ikke bare falder ned af sig selv, har hun sagt til Ugeposten.

Øjenvidner fortæller også, at Trine Egetved, da Natasha Stenbo Enetofts bryst blev blottet, udbrød: 'Jeg troede, du havde BH på'.

Plesner skriver, at der er 'divergerende opfattelser af, om kjolen blev trukket ned med vilje, eller om det skete ved et uheld. Trine Egetved og Natasha Enetoft har forskellige opfattelser af dette.' Advokatfirmaet mener ikke, at man kan 'tilsidesætte Trine Egetveds forklaring om, at kjolen blev trukket ned ved et uheld.'

På sin Facebook-profil skriver Trine Egetved, at hun nu har givet Natasha Stenbo Enetoft en undskyldning. Her skriver hun også, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Advokatundersøgelsen har ikke taget stilling til Jesper Behrensdorffs fotografi og efterfølgende visning af den blottede barm, da han ikke længere er medlem af De Konservative.

