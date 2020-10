Kvinde tilbød mand youghurt: Fik slag i ansigtet som tak

Da toget ankom på Kagerup Station ventede en politipatrulje. En 54-årig mand uden fast adresse, der passede til signalementet, blev her anholdt og sigtet for vold mod kvinden. Manden blev taget med til afhøring på politistationen.

Ifølge Nordsjællands Politi opstod voldsepisoden muligvis, fordi den 26-årige kvinde havde tilbudt manden en yoghurt, da han i hendes øjne lignede en, der havde brug for hjælp til at skaffe et måltid mad - hvilket manden var blevet oprevet over.