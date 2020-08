Kvinde slået og spyttet i ansigtet

En 22-årig kvinde fra Helsinge blev tirsdag aften mellem klokken 23.45 og 23.59 slået og spyttet på af en anden kvinde.

Den 22-årige havde været ved Circle K tanken, hvor hun blev råbt an af den anden kvinde, som beskyldte den 22-årige for at være sammen med en mand, der i forvejen havde en kæreste.