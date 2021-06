Bedre mulighed for at bygge boliger i bymidterne ? her i Gilleleje - er et af elementerne i den nye kommuneplan i Gribskov. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Kursen for Gribskovs udvikling er fastlagt

Gribskov - 03. juni 2021 kl. 09:30 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det tog flere timer og en lang stribe af afstemninger tirsdag aften på rådhuset i Helsinge. Men så var den overordnede plan for udviklingen af Gribskov Kommune i de kommende 12 år også på plads.

Det medfører blandt andet, at supermarkedskæden Rema 1000 godt kan pakke sine planer om at flytte butikken til området ved Bøgebakken i Gilleleje sammen. Og boligudvikleren i den østlige del af Ramløse kan også godt glemme alt om at bygge boliger på den omstridte matrikel 7c.

Formanden for udvalget udvikling, land og by, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), er glad oven på vedtagelsen:

- Jeg er virkelig glad for det resultat, vi har opnået i aften. Det er en kommuneplan med meget store perspektiver for Gribskov. Der har været omfattende politisk debat, og der er fundet rigtigt gode løsninger, herunder i Ramløse. Nu kan vi med orden i penalhuset bakke op om de mange udviklere, der gerne vil investere i vores kommune og skabe den vækst, vi ønsker os, siger Pernille Søndergaard.

Vækst er afgørende

Hun fremhæver, at vækst er afgørende for kommunen:

- Man kan ikke spare sig til velfærd - man kan udelukkende vækste sig til velfærd. Vi prøver at blive flere borgere i Gribskov, så vi sikrer velfærden på sigt. Det er et langt, sejt træk, siger Pernille Søndergaard.

Hun er også tilfreds med, at planen giver bedre mulighed for at støtte både de mindre lokalsamfund og de større byer i kommunen:

- Det er en kommuneplan, som sørger for arealudlæg i flere lokalsamfund - at man kan bygge boliger, og det betyder nye borgere og dermed understøttelse af skoler og lokalsamfund. Jeg vil også fremhæve, at vi er enige om at understøtte bymidterne. Mange har talt om Gillelejes bymidte, men de fleste glemmer, at vi også har mulighed for at fortætte i Helsinge og bygge flere boliger i bymidten. Det er vigtigt for byen. Vi skal understøtte byen og dens detailhandel, siger udvalgsformanden.

Uenighed i Venstre

Den ene af de to næstformænd i udvalget udvikling, by og land, Bent Hansen (V), fremhæver blandt andet, at erhvervslivet får gode udviklingsmuligheder:

- Med denne kommuneplan har vi fortsat gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet i vores erhvervsområder. Også landbruget har mulighed for at udvikle sig med afklarede rammer for de næste mange år. Jeg er glad for, at vi har fået lyttet til borgerne undervejs. Navnlig er der skabt en god løsning med boligudbygningen i Ramløse, der i sin størrelse og udformning rammer det, der ønskes lokalt. Vi havde i Venstre gerne set en anden centerafgrænsning i Gilleleje og en ny debat om dette. Til gengæld glæder vi os også over, at vejudlægget syd om Gilleleje nu bliver analyseret grundigt og konkret, siger Bent Hansen.

Hans partikollega, Jørgen Simonsen, kaldte det derimod "en trist dag for demokratiet":

- Byrådsmødet om kommuneplanen og centerafgrænsningen i Gilleleje blev en trist dag for demokratiet, da borgernes høringssvar blev tilsidesat og overkørt af Nyt Gribskov, to socialdemokrater fra vest, Bo Jul, Enhedslisten og Morten Ulrik Jørgensen. En mangeårig centerafgrænsning blev indskrænket ved Bøgebakken, hvor borgerne ønsker et fantastisk Rema-projekt. Det ville være en gave til byen Gilleleje og samtidig trække og bibeholde handel samt nødvendige parkeringspladser til byen, uden at det koster Gribskov Kommune og borgerne en krone, skriver Jørgen Simonsen (V).

Tre stemte imod

Tre medlemmer af byrådet, nemlig Dansk Folkeparti, konservative og løsgængeren Betina Sølver, stemte imod planen.

- Hele forløbet har været en rodebutik med afstemninger, der ændrer sig undervejs. Så skulle et vejudlæg beholdes, og så skulle det ud. Alt hvad vi er kommet med, har ikke kunnet lade sig gøre. Så kan vi jo ikke stemme for en samlet kommuneplan, siger Brian Lyck Jørgensen (Dansk Folkeparti).

Han fremhæver også centerområdet i Gilleleje:

- Vi mener, at området ved Bøgebakken burde blive i centerområdet. Hvorfor presse det ned i havnen, som jo også er imod det? Man har simpelt hen ikke lyttet til høringssvarene, siger Brian Lyck Jørgensen.

Kommuneplanen har været i høring i otte uger her i foråret, og der kom i alt 147 høringssvar undervejs.

Kommuneplanen fastlægger, hvordan Gribskov kan udvikle sig i de kommende 12 år.

Den beskriver målene for den fysiske planlægning, hvordan byerne kan vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, jordbrug og meget mere. Planen skal revideres hvert fjerde år.