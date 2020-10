Kunstværkstederne åbner efterårsudstilling

Faldet godt til i Ramløse Kunstværkstederne, der tidligere havde til huse på Møllestien i Helsinge under navnet Kunstværkstederne Møllestien, er nu faldet godt til i Ramløse, skriver de i en pressemeddelelse.

"Vi har tre store, gode værksteder - et keramikværksted og et atelier på Ramløse skole og et grafikværksted i Ramhuset. Vi har netop fået en ny stor stentøjsovn til vores keramikværksted og vores medlemstal er stigende," skriver de videre.