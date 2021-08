Se billedserie Mette Holmberg er indehaver af Galleri art by Holmberg, der er en af fire kunstnerbutikker, der ligger dør om dør i Gilleleje. Foto: Kenn Thomsen.

Send til din ven. X Artiklen: Kunstnerkvarter i et skjult hjørne af Gilleleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kunstnerkvarter i et skjult hjørne af Gilleleje

Gribskov - 14. august 2021 kl. 04:12 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Der er Gerrys malerskole, der er Galleri Bagbord, og sidste år dukkede Gallery Art by Holmberg op, ligesom Birthe Laursens Art Agency er kommet til i år. Dermed har Gilleleje efter parisisk forbillede fået sit eget lille Montmartre eller Marais. Med andre ord: der er opstået et lille kunstnerkvarter i krydset Østergade-Gilleleje Hovedgade-St. Strandstræde.

- Det er vældig hyggeligt og lidt sjovt, at vi ligger så tæt på hinanden, fortæller gallerist Birthe Laursen, og hun får medhold af næsten-naboen Mette Holmberg. Hun har dog et lille forbehold.

- Der er selvfølgelig en synergi i, at der her i Gilleleje er et kvarter med fire gallerier, men jeg synes, at turisterne indimellem har lidt svært ved at få øje på os. Vi befinder os tæt på både bymidten og havnen, men det er ligesom, at området her ligger lidt skjult. Selvfølgelig kommer der folk forbi sådan en sommerdag, og jeg er på Facebook osv., men jeg ved, at for eksempel københavnere har svært ved at finde os, siger Mette Holmberg.

Men kigger man lidt øst for den pulserende bymidte er der masser af kunst. Birthe Laursen adskiller sig lidt fra naboerne ved ikke at være udøvende kunstner, men ren gallerist. I øvrigt med fortid i blandt andet netop Paris, ligesom hun også har et lille art room på Gl. Kongevej på Frederiksberg.

40 år som formidler

Lige nu udstiller Anja Franke i ler og akvareller i det bare 15 kvadratmeter store lokale, men den udstilling varer kun til 10. september, og så bliver der lukket ned for sæsonen.

Birthe Laursen er med sine 40 år som formidler og sælger på kunstscenen en sand veteran, men henne om hjørnet er der også aktivitet hos Mette Holmberg.

Et slag for kutterne

Gallery Art by Holmberg i en tidligere take away-butik omfatter både udstilling og værksted. Hun er autodikakt maler, men har udstillet, siden hun var helt ung. Hun arbejdede tidligere som retssekretær og malede om aftenen, men sagde for tre år siden sit job op for så at rykke ind Østergade i februar 2020. Her udstiller hun også andres værker.

Lige nu maler Mette Holmberg på et motiv fra Rom. Hendes foretrukne motiver er fra storbyer, men hun slår også et slag for havnen og fiskerne i Gilleleje, hvor hun i øvrigt er født og opvokset.

- Vi skal nyde fiskerihavnen og kutterne, så længe vi har dem, kommer det lidt mere forbeholdent fra Mette Holmberg, der i øvrigt er kæreste med en fisker.

Hun mener også, at de fire gallerier eller kunstnerhuse bør gå sammen om at gøre Gillelejes såkaldte Montmartre mere kendt. En idé kunne være en fælles udstilling, mener hun.

Det er Claus Castenskjold Larsen fra Galleri Bagbord enig i. Ligesom han finder det fint, at de fire kunsthuse repræsenterer hver sin stil.

Den naivistiske maler har i seks år holdt til på Gilleleje Hovedgade, og han er egentlig meget godt tilfreds med beliggenheden. Han fortæller, at han i øvrigt har samarbejdet med Mette Holmberg om at udstille på Filetfabrikken.

- På den ene side kunne det være fint med et skilt nede i bymidten, som peger op imod os. Omvendt kræver det at kigge på kunst jo lidt tid til at tænke over det. Så på den måde er det jo godt med lidt ro som her - i stedet for et område, hvor der er trafik ind og ud af døren hele tiden, siger han.