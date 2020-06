Send til din ven. X Artiklen: Kunne ikke stå inde for regnskab: DF'er trækker sig i protest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunne ikke stå inde for regnskab: DF'er trækker sig i protest

Gribskov - 22. juni 2020 kl. 15:43 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere viceborgmester og det mange-årige medlem af Dansk Folkeparti i Gribskov, Jonna Præst, forlod midt under søndagens generalforsamling partiet i protest. Årsagen skal findes i et regnskab, som hun mener er i strid med god regnskabsskik. Hendes mand, der tidligere har været formand for partiet, Ole Præst, har ligeledes forladt partiet.

- Til generalforsamlingen i går (søndag, red.) startede det med, at dagsordenen var forkert. Alle medlemmer var blevet sat på valg. Så der måtte vi fortælle, hvem der stillede op for et enkelt år og for to år. Men det var småting. Det blev rettet, siger Jonna Præst og fortsætter:

- Før mødet havde vi ikke fået noget budget, vi kunne gennemgå på forhånd. I stedet blev der delt noget ud. Og så står der bare otte linjer. Det skulle vi godkende. Det kunne jeg ikke. Der var alt for mange mangler, og jeg vil ikke kalde et budget på otte linjer for et budget. Det er imod god regnskabsskik. Normalt kan man se, hvad der er kommet ind af penge, hvor de er kommet fra - og hvad de er brugt til, siger hun.

Jonna Præst ville derfor have ny generalforsamling, hvor regnskabet kunne gennemgås ned i detaljen.

- Men det ville de ikke. Så jeg gik og har nu meldt mig ud, siger hun.

Kan ikke genkende kritik

I Dansk Folkeparti kan den nye formand, Michael Rerup, dog ikke genkende kritik.

- De otte linjer var ikke selve regnskabet. Det er kun er overblik over, hvad pengene er brugt til. Vi nåede aldrig til selve regnskabet, før Jonna havde forladt stedet. Vi havde beskrevet, hvad der var brugt til medlemsaktiviteter, til kontor, til vores trailer osv. Så det var kun hovedpunkterne. Vi havde hele regnskabet med. Hvis folk ville have set noget ned til mindste detalje, kunne de være kommet til det, siger han og understreger, at regnskabet blev enstemmigt vedtaget og er påtegnet fra en revision uden nogle anmærkninger.

Jonna Præst har været en af de stærkeste kræfter i jeres parti i mange år heroppe. Hvad kommer det til at betyde, at hun nu er væk?

- Ikke noget. Vi fortsætter ufortrødent og fortsætter med at være lige så knivskarpe som i dag, siger Michael Rerup.

Med blødende hjerte

Trods uenigheden er det dog stadig med et tungt hjerte, at Jonna Præst nu har forladt partiet.

- Jeg er Dansk Folkeparti'er i mit hjerte. Så det har ikke været en let beslutning. Det er ikke med min gode vilje. Men det her var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Jeg kunne ikke mere, siger hun og understreger, at hun ikke smækker med nogen dør.

- Jeg vil fortsætte med at kæmpe for Dansk Folkepartis mærkesager. Det kan man trygt regne med.

Jonna Præst har allerede meddelt, at hun stopper i lokalpolitik efter denne valgperiode.