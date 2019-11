Kunderne mødt af sang og musik

Se billedserie De fleste var begejstrede over at få en sang med på vejen gennem de mange varer. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 03. november 2019

Spil Dansk Ugen sluttede med en utraditionel koncert i Kvickly i Helsinge, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag:

- Der er da vist en, som er kommet i julestemning, siger tidligere tømrer Poul Erik Nyberg fra Esbønderup, mens han er i Kvickly i Helsinge for at købe ind og midt i det hele hører en glad mand bryde ud i sang.

Kort efter er den glade mand op på siden af ham, for at spørge til hans navn - og hans kone, som ikke er med. Straks efter kommer en sang på melodi af Kim Larsens Blaffersang: Kender i Poul Erik. Han var tømrer hele sit liv, og han er gift med den samme kone, i 52 år...

Den glade mand med sangstemmen er Lars Storck, kendt som det ene medlem af Zididada.

I anledning af afslutningen på Spil Dansk Ugen er han lørdag - på initiativ af Gribskov Kulturskole - taget på musikalsk overraskelsesangreb i Kvickly. Her går han rundt med sit specialbyggede afrikanske mbira-instrument og synger sange om de kunder, der vil lege med. Nogle afviser bestemt at få denne opmærksomhed, men andre er begejstrede.

Blandt dem er Poul Erik Nyberg.

- Det er da fantastisk, at man kan gå på indkøb og samtidig få sådan en glad oplevelse. Jeg ved ikke hvad Spil dansk Ugen går ud på, men det er sjovt initiativ. Jeg kan godt lide, når børn og unge optræder med sang og musik. Jeg nyder for eksempel at se mine børnebørn, når de er med i Ramløse Scenen. Det er også et godt initiativ - og fantastisk, at det kan fortsætte år efter år, siger Poul Erik Nyberg.

Imens har Lars Storck sat sig på hug foran en betuttet dreng, hvor han giver blaffersangen denne indledning: Her står en dejlig dreng, der hedder Valdemar, der hedder Valdemar.

Længere væk går ægteparret Børge og Lilian. Om Børge digtes, at han har varme øjne fyldt med løgne, og Lillian får en strofe om sit dejlige smil.

I mens forsøger maleren Jan at komme forbi. I hans indkøbskurv ligger en and, og så lyder sangen: Her har vi maleren Jan - han går hjem med en and. Jan med det dejlige smil skal hjem og have et lørdagshvil...

Efter tre kvarter med sange for kunderne, får Lars Storck at vide, at slagteren Mogens er vild med Kim Larsen. Han får den afsluttende sang, og slagteren synger med på fuld hals, og det hele ender i dans.

Bagefter lyder det fra Lars Storck:

- Det var en fantastisk oplevelse. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg vil gerne gøre det igen, siger Lars Storck.

Måske kan det bliv alvor. Lars Storck har nemlig mange jern i ilden. Ud over at tage ud og optræde og undervise på musikkonservatorium arbejder han som konsulent og teambuilder for store firmaer. En af hans næste kunder er netop COOP.

- Jeg funderer på at bruge anledningen til at opfordre COOP til at engagere mig til at tage rundt i butikker over hele landet for at sprede glæde blandt kunder og ansatte, siger Lars Storck.

Bag projekt Spil Dansk Ugen, som Gribskov Kommune har tilslutte sig, står Koda, Danske Populær Autorer (DPA), Dansk Musiker Forbund (DMF), Dansk Artist Forbund (DAF) og Musikforlæggerne.