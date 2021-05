Kunder har blæst butikker bagover: De har været så søde

Camilla Gadsbøll og resten af personalet i Zalza i Helsinge har ligesom mange andre af byens butikker oplevet stor opbakning efter genåbningen.

Handelslivet i Helsinge har som i mange andre kommuner lidt hårdt under corona. Men nu spirer håbet igen - især efter en 'forrygende' modtagelse fra byens borgere

Gribskov - 06. maj 2021 kl. 16:30 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Når man som os på Ugeposten har kontoret med udsigt over det meste af gågaden, har man godt kunnet fornemme det. Alt er ikke, som det plejer. I weekenden blev det for alvor synligt. En smuttur til Helsinge gågade afslørede, at der nærmest ikke var en parkeringsplads at opdrive - og ved flere butikker var der kø for at komme ind.

Ja, man kan roligt sige, at genåbningen af butikkerne er forløbet over alt forventning med liv og aktivitet i en bymidte, der ellers til tider godt kan være ramt af meget mennesketomme dage.

En af dem, der har mærket, den store købelyst - og ikke mindst opbakning til det hårdt trængte handelsliv - er Hanne Budsted. Hun er indehaver af tøjbutikken Zalza, der ligger i rundkørslen på Frederiksborgvej.

- Det har været helt forrygende. Det er super-sødt at kunderne er kommet tilbage. De har været så søde. En er blandt andet kommet med kage. Så det har været over alt forventning, siger hun og fortæller, at dagene op til genåbningen i begyndelsen af marts var svære at kapere.

- Der var en forventningens glæde. Lidt lige som juleaften, hvor man bare går og venter og venter. Også fordi man ikke vidste, hvad man skulle forvente. Ville folk overhovedet komme ned? Men der blev jeg meget positivt overrasket. Det var helt tydeligt, at mange bare trængte til at komme lidt ud og forkæle sig selv. Heldigvis ligner det, at det holder ved, siger hun.

Men selvom mange butiksindehavere er svært tilfredse med, hvordan den første måned med åbne butiksdøre er forløbet, håber Hanne Budsted også, at nedlukningsperioden også har været en øjenåbner.

- Jeg håber, det har været en øjenåbner for kunderne og for folk, der bor i Helsinge. Nu har man kunnet se, hvad det betyder, hvis ikke man har et aktivt handelsliv. Hvis ikke man bruger butikkerne, så dør byen. Og hvem vil flytte til en død by, hvor der ikke er butikker og caféer til at give liv. Det vil også gå ud over huspriserne, siger Hanne Budsted og fortæller, at hun undervejs blev helt deprimeret over udsigten ud af hendes butiksruder.

- Byen var trist. Der var bare tomt, når jeg kiggede ud i byens ellers mest befærdede rundkørsel. Det var så trist. Jeg blev helt deprimeret. Ikke kun over corona. Men også over, hvad det gjorde ved byen.

Og for at vise, at det ikke kun er tomme ord, har Hanne Budsted for lang tid siden besluttet at gøre, hvad hun selv prædiker.

- Af princip køber jeg alt, hvad jeg kan i Helsinge. Jeg lægger alle mine penge i byen. Hvis jeg skal bruge en bog, går jeg i boghandlen. Hvis jeg mangler noget til køkkenet, går jeg i Imerco. Det er kun, hvis butikkerne ikke har det, jeg mangler, jeg kører udenbys. Jeg håber, andre vil gøre det samme.