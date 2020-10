Kulturhavnen i Gilleleje har været udsat for hærværk. Privatfoto.

Kulturhavnen udsat for hærvæk: »Vi er oprigtigt rystede«

Gribskov - 21. oktober 2020 kl. 15:41 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Det var et trist syn, der mødte de ansatte i Kulturhavnen i Gilleleje, da de mødte ind onsdag.

Her havde ukendte gerningsmænd blandt andet kastet krukker, bænke, stole og planter ned i kanalen i Gilleleje.

- Vi er oprigtigt rystede og kede af det og har selvfølgelig politianmeldt det, skriver de på sin Facebook-side.

Her fortæller de også, at det ærgrer dem ekstra meget, da frivillige hver dag kæmper for at gøre Kulturhavnen til et fantastisk sted at være.

- Vi er et kulturhus drevet af over 170 frivillige med et utal af arrangementer og oplevelser til hele byen. Det er rigtig ærgerligt, at dette sker, og utrolig synd for de ildsjæle der dagligt knokler for, at vi alle kan nyde huset, skriver de videre.

Kulturhavnen i Gilleleje understreger, at de rigtig gerne vil i kontakt med dem, der har gjort det, og de opfordrer til, at man henvender sig, hvis man har set noget.

- Vi formoder, at det er unge mennesker, der keder sig. Så mor og far, er I ikke søde at tage en snak derhjemme. Der sidder helt sikkert nogen, der ved, hvem det er, skriver de afslutningsvis.

