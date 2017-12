Kulturhavn fejrede første fødselsdag

Bolsjekogeri og indvielsen af et nyt maleri var to af de ting, som i weekenden markerede kulturstedets fødselsdag, for søndag var det nemlig præcis et år siden, at Kulturhavnen slog dørene op til et samlet nybyggeri med bibliotek, biograf, spisested og plads til både koncerter og foredrag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.