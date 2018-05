To gamle kastanjetræer er fældet for at gøre plads til tredje etape af Kulturhavnen. Byggeriet starter i efteråret. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Kulturhavn 3 kommer til efteråret

En storm har rejst sig på facebookgruppen 3250 Gilleleje. Det skyldes at to kastanjetræer har måttet lade livet. De to omkring 50 år gamle træer stod ved Søborg Kanal - og de er nu væk som en start på byggeriet af Kulturhavnens sidste etape, Etape 3, der særligt handler om Ellen Mariehjemmet. Men også etablering af blandet bolig, serviceerhverv/detailhandel og plejeboliger. Etape 3 har krævet to dispensationer, der blev givet på det seneste møde i udvalget for udvikling, by og land.