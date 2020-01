Se billedserie »Det gule hus« skal både rumme arkiv og frivilligcenter. Foto: Allan Nørregaard

Kulturen i Græsted rykker sammen

Gribskov - 11. januar 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligcenter Græsted flytter ind hos Gribskov Arkiv og samarbejdet øges, og samtidig får BLIK Græsted Bibliotek igen betjening af personale. Det er de overordnede planer for et kulturelt samlingspunkt i Græsted, der var et led i budgetforliget, og som udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt økonomiudvalg og byråd nu skal beslutte at sætte midler af til. Konkret skal der træffes beslutning om at frigive tre millioner kroner til ombygning og flytning, så både skole, bibliotek, frivilligcenter og arkiv ligger dør om dør.

Der ligger endnu ikke en køreplan helt klar for flytning og ombygning, men så snart, midlerne er stillet til rådighed, kan arbejdet så småt gå i gang, siger centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur i Gribskov Kommune, Vibeke Steen, der glæder sig over, at alle parter er positive over for planerne, og at der er et ønske om et tæt samarbejde mellem frivilligcenteret og arkivet.

- Vi har også en aktiv medspiller i skolen, som gerne vil åbne op for borgere og frivillige og være et samlingspunkt for byen. Der er mange engagerede frivillige i både arkivet, på biblioteket og i frivilligcenteret, og den synergi, der opstår ved at samle tingene, er det, vi gerne vil opnå. Det handler om at få så mange tilbud på hylderne som muligt til borgerne, siger Vibeke Steen.

Set i det lys er det også oplagt at få personale tilbage på biblioteket. Det drejer sig om fire dage om ugen i fire timer om dagen.

- Det er både fordi, personalebetjeningen ikke kunne undværes, og som et led i at styrke et kulturelt samlingspunkt. Det er for at sikre, at borgere og frivillige har et sted at henvende sig, hvis der er noget, de gerne vil bidrage med i byen, siger hun.

Samtalecafé om gamle fotos

Leder af Gribskov Arkiv, Pernille Sonne, glæder sig til at få nye naboer og håber, at det kan føre til gensidig inspiration og nye tiltag. Hun har selv et par konkrete idéer på tegnebrættet.

- Ensomhed er et problem i samfundet, og med vores store samlinger med blandt andet cirka 60.000 billeder fra gamle dage, kunne det måske være en mulighed at mødes og tale om disse billeder. Hvordan var det egentlig at vokse op i Græsted i 50'erne, for eksempel. Det er ikke fordi, det nødvendigvis løser hele problematikken med ensomhed, og man behøver ikke være ensom for at være med, men vi kunne godt tænke os at være værter for en sådan samtalecafé. Det kunne man måske forestille sig, at nogen fra Frivilligcenter Græsted kunne have lyst til at hjælpe os i gang med, siger Pernille Sonne.

Derudover har hun også en idé til et projekt, hvor borgere kunne gå rundt og fotografere bygninger i Græsted.

- Vi vil også gerne have billeder af bygninger fra nutiden, som jo bliver fortid en dag. Desuden kunne det være sjovt at have nogle før og nu billeder, hvor vi finder eksisterende billeder og tager et billede fra samme vinkel nu - hvordan ser det så ud i dag? Det kan måske få nogen ud af sofaen og engagere sig - måske kan der blive en klub ud af det, siger hun og peger på, at her ville et samarbejde med frivilligcenteret også være oplagt.

- De har et bredt kendskab til frivillige og er vant til at arbejde med frivillige i endnu højere grad end arkivet, siger hun.

Desuden er det oplagt at samarbejde om slægtsforskning - og så vil der måske opnå nye initiativer henad vejen, håber Pernille Sonne.

Formand for bestyrelsen for Frivilligcenter Græsted, Hans Laurits Jørgensen, har også tidligere udtalt sig positivt om mulighederne i flytningen.

Mere tilgængeligt

Konkret skal frivilligcenteret have til huse i pavillonbygningen ved det gule hus, hvor arkivet ligger. Hovedparten af de arkivalier, der i dag opbevares i det gule hus og den tilstødende pavillonbygning, flyttes ned i kælderen under en af skolens fløje. »Skolen stiller lokaler til rådighed i overgangsfasen, så arkivets personale har god tid til at katalogisere materiale og til at flytte dette ind på deres blivende plads i selve arkivet,« lyder det i dagsordenen. Der er desuden lagt op til at sikre tilgængeligheden til Frivilligcenter Græsted og Gribskov Arkiv i form af ombygning af det gule hus og den tilstødende pavillonbygning, blandt andet med et indbydende loungeområde.

- Arkivet har et stort ønske om at være mere tilgængelige og indbydende, så der bliver åbnet op på den måde, siger Vibeke Steen.

Der etableres desuden en rampe til kørestolsbrugere samt handicaptoiletter i den midterste del af bygningen.

Behovet for større mødelokaler til både frivilligcentret og arkivet kan dækkes af lokaler i BLIK. Skolen stiller køkken og mødesal til rådighed for særlige arrangementer.