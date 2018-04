Se billedserie Niels-Ole Gnutzmann Mannerup (tv) er en af de krigsveteraner der dukkede op i den veterancafé Henning Faber (th) afholdt for første gang onsdag eftermiddag. Foto: Anna Egeris Karstoft

Krigsveteraner har fået egen café

Gribskov - 18. april 2018
Af Anna Egeris Karstoft

Det var da Henning Faber blev spurgt om, hvad han egentlig gerne ville til et møde i Gribskov Kommune for godt fire måneder siden, at det gik op for ham, at svaret hverken var flere fleksjob-ordninger, psykolog- eller psykiater-hjælp. Han ville egentlig bare gerne sidde i en café og tale med nogle ligesindede.

- Når du går til psykolog, bliver alt det, du oplevede for 20 år siden revet frem, uden at nogen lukker såret igen, forklarer Henning Faber, der har taget initiativ til at starte en månedlig café for krigsveteranerne i Gribskov Kommune. For det er det, han mener virker bedst.

- Jeg havde brug for nogle ligesindede, der forstår, hvorfor man sidder og tuder. For det har de sikkert også gjort, siger Henning Faber, der lider af PTSD, og som for nylig har fået tildelt førtidspension.

Og behovet for at tale om det oplevede er han tilsyneladende ikke ene om, for da caféen åbnede dørene for første gang i Marineforeningen Gillelejes lokaler onsdag eftermiddag, mødte omkring 30 veteraner op. Både veteraner, der har været udsendt tilbage i 1945, som vil fortælle røverhistorier og andre, som næsten lige er kommet hjem, og som har det meget dårligt.

- Vi kan få bearbejdet det med den humor, vi nu har i stedet for at sidde overfor en eller anden tør kiks, siger Henning Faber, der for første gang fik psykiater- og psykologhjælp i 2014.

Caféen, der henvender sig til Gribskov Kommunes 240 krigsveteraner, er indtil videre sponsoreret af Meny i Græsted, der leverer kaffe og kage til arrangementerne og af Rema 1000 i Esbønderup. Henning Faber håber også, der vil komme lokale sponsorer fra Gilleleje.

Caféen holder til i Marinestuen hos Marineforeningen Gilleleje.

De næste veterancaféer kommer til at finde sted på følgende onsdage: d. 9. maj, d. 13. juni, d. 11. juli og 8. august fra kl. 19-22.