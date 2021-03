Send til din ven. X Artiklen: Krævede overvågning efter bandeopgør: Men den er der allerede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krævede overvågning efter bandeopgør: Men den er der allerede

Gribskov - 25. marts 2021 kl. 07:52 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Det er lidt en åben dør, de er i gang med at sparke ind.

Sådan lyder det fra Svend Foldager, politikommissær hos Nordsjællands Politi, som reaktion på, at formanden for unge- og beskæftigelsesudvalget i Gribskov Kommune, Mikkel Andersen (S), mente 'det var på tide, at der kom kameraovervågning' op på Helsinge Station.

Opfordringen kom i en pressemeddelelse efter et bandeopgør i ventesalen på Helsinge Station, hvor en 17-årig mand blev overfaldet af en større gruppe maskerede mænd. Men nu viser det sig altså, at opråbet over for politiet er noget omsonst.

- Vi har allerede kamera på stationsområdet, siger Svend Foldager, der af »hensyn til kameraernes effekt ikke vil fortælle, hvor de er placeret.«

På Gribskov Rådhus har ingen tilsyneladende vidst, at politiet allerede har sat kamera op.

- Det vidste jeg ikke. Men det er da gode nyheder, siger Mikkel Andersen, der mener, at overvågningskamera kan være med til at skabe tryghed. Især i den nuværende situation som i Gribskov, hvor to grupperinger er kommet på kant med hinanden.

- Det handler rigtig meget om tryghed, og at man ved, at man er i et rum, hvor der bliver holdt øje med én. Hvis man føler sig utryg, kan kamera have en god virkning, siger Mikkel Andersen videre.

Der er ikke første gang, at bandekonflikter pludselig bliver en del af hverdagen i Gribskov Kommune. Efter flere voldelige overfald i 2017- blandt andet på Helsinge Station - blev der ad flere omgange indført visitationszoner, ligesom politiet i længere tid var massivt til stede i området.

Mikkel Andersen, har I fra politiske side gjort nok for at forhindre, at banderne slår rod heroppe?

- Vi er ikke lykkes. Det må vi erkende. Men der er desværre ikke mange steder i Danmark, hvor man ikke ser det her, eller noget der minder om.

- Men om vi gør det godt nok? Jeg tror, vores medarbejdere gør alt, hvad de overhovedet kan, men alt handler om politiske prioriteringer, og om vi har puttet nok penge i området. For eksempel til at ansætte flere gademedarbejdere. Det er en del af den debat, vi skal have på næste udvalgsmøde. Så det ér noget, vi er meget opmærksomme på, siger Mikkel Andersen.

En afvejning

Hos Nordsjællands Politi fortæller Svend Foldager, at det altid er en afvejning, når de skal sætte overvågningskameraer op. Men gik man og drømte om mere og tydeligere overvågning på Helsinge Station, bliver det nok ved drømmen.

- Når vi skal sætte overvågning op, ser vi på det samlede billede. Hvor er der mest kriminalitet, og hvad er vores erfaringer fra området. Det skifter over tid. Men indtil nu har vi ikke prioriteret området omkring Helsinge Station mest.

Hvorfor ikke?

- Det er, fordi der er andre områder i politikredsen, der har et større tryk og større problemer. Det er altid en afvejning. Det er dyrt at sætte kameraer op, det er dyrt at overføre data fra et kamera til et centralt sted, og så skal der ske en udskiftning af udstyret med jævne mellemrum. Så det er ikke bare noget, man sætter op. Det har vi slet ikke økonomi til.