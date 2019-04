Kirsten Nielsen - efterlyser folk, som vil være aktiv i Kræftens Bekæmpelse. Her ses hun som nummer to fra venstre under Stafet For Livet i Ramløse 2010. De andre er Mai Smedegaard, Margit Nielsen og Bente Drifte. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Kræftens Bekæmpelse helt uden lokal ledelse

Gribskov - 09. april 2019 kl. 03:44 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved husstandsindsamlingen i søndags indsamlede Kræftens Bekæmpelse 169.994 kroner i Gribskov Kommune. Beløbet ligger så samme niveau, som det har ligget flere gange tidligere, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag, men beløbet kunne sagtens være meget højere, mener Kirsten Nielsen, der fungerede som koordinator for indindsamlingen.

- Vores indsamlere har kun været i en lille del af kommunen. Vores problem er, at vi mangler indsamlere og distriktsledere. Det problem har vi også haft tidligere, men i år var det særlig galt, siger Kirsten Nielsen, som har været formand for Kræftens Bekæmpelse i henholdsvis Helsinge Kommune og Gribskov Kommune i 20 år.

- Vi er i øjeblikket i den situation, fordi Kræftens Bekæmpelsen ikke længere har en lokalafdeling i Gribskov. Den indstillede sit arbejde efter en generalforsamling for to uger siden. Her var det kun formanden (Tina Barslev, Esrum, red.), som var interesseret i at fortsætte i bestyrelsen. Den skal normalt have syv medlemmer.

- Når der kun er én person til at stå for arbejdet, så kan det ikke fortsætte. Selv ønsker jeg ikke at gå ind i bestyrelsen igen. Jeg har taget min tørn, og er også aktiv i arrangementet Stafet For Livet. Det gør ondt at se, at noget, som jeg har været med til at stifte, ikke længere kan fortsætte. Da der derfor ikke var nogen til at koordinere husstandsindsamlingen, besluttede jeg at gøre det.

- I kommunens vestlige del - tidligere Helsinge Kommune - manglede vi helt indsamlere til områderne ved Tisvilde, Mårum og Kagerup. I Valby havde vi kun en enkelt indsamler, og slet ikke nogen til at gå rundt i landdistrikterne. I den østlige del var der kun indsamlere i Græsted og Gilleleje - og slet ikke nogen i alle de andre byområder eller landdistrikter, siger Kirsten Nielsen.

Af de 169.994 kroner, som i alt blev indsamlet, kom de 97.523 kroner fra kommunens vestlige del, mens 72.471 kroner blev indsamlet i den østlige del.

- Vi har gennem lang tid efterlyst nye kræfter, og meget gerne yngre personer, til at være med i bestyrelsen og til at lede indsamlingen i de enkelte distrikter , men det er ikke lykkedes. Derfor har lokalafdelingen indstillet arbejdet. En konsulent i Kræftens Bekæmpelse prøver nu at få nye folk til at gå ind i arbejdet, siger Kirsten Nielsen.

Personer, der ønsker at gå ind i arbejdet for at genstarte en lokalafdeling af Kræftens Bekæmpelse eller allerede nu ved, at de vil være med i husstandsindsamlingen næste år, kan henvende sig til Kirsten Nielsen på telefon 26205508 eller kontakte Kræftens Bekæmpelses hovedafdeling.