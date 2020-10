Kostskole lukker ned efter skandale

Bestyrelsen bag Kostskolen Havregården i Gilleleje har besluttet at lukke skolen, skriver ekstrabladet.dk.

Ekstrabladet har i samarbejde med DR beskrevet de horrible forhold på kostskolen, hvor ledelsen beskyldes at have dækket over krænkelser og brug af hårdhændede metoder overfor eleverne.

Skolen vil ved nytår være tømt for elever, fortæller formanden for bestyrelsen, Jonas Fedder Witt, til mediet.

