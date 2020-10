Formålet med at nedsætte svarfristen er at have færre boliger på plejehjemmene, der står tomme. På billedet ses Helsingegården, hvor der er 105 boliger fordelt på seks afdelinger. Foto: Karl Erik Frederiksen

Kortere svarfrist på plejeboliger: Politikere sender forslag retur

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 04:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Tirsdag besluttede ældre, social og sundhedsudvalget at sende forslaget om at nedsætte svarfristen for tilbud om en plejebolig tilbage til administrationen.

- Vi har sendt det retur, så vi kan få en tydeligere beskrivelse af forløbet - både hvordan forholdene er, når borgeren visiteres (indstilles, red.) til en plejebolig, og hvad de får at vide, når de bliver tilbudt en bolig, siger udvalgsformand Birgit Roswall (V).

Hvis man står på venteliste til en plejebolig i Gribskov Kommune, har man i dag fem hverdage til at beslutte sig for, om man vil have den ledige bolig eller ej. Administrationen har foreslået at nedsætte svarfristen til to hverdage, hvis borgeren eller de pårørende har e-boks.

Ældre Sagen i Græsted-Gilleleje og Ældrerådet er imod, mens Handicaprådet ligesom udvalgsformanden har udtrykt bekymring for, hvilke konsekvenser den kortere svarfrist kunne medføre.

- Vi er i udvalget enige om, at vi gerne vil have det til at blive mere effektivt, men ikke kun på borgernes bekostning, og at vi nærmest truer borgeren - hvis ikke de siger ja, så går boligen videre til en anden. Der skal også være respekt for det enkelte menneskes behov for at have lidt flere dage, siger Birgit Roswall.

Hun forklarer, at den tydeligere beskrivelse skal klargøre, hvor i processen man i øvrigt kan hente tiden.

- Og hvor fleksibelt kan det være? Vi fik at vide, at i dag er man fra boliganvisningen superfleksible og forstående over for de mennesker, der kan være i nogle specielle situationer. Men det fremgår bare ikke tydeligt af administrationens fremstilling. Der vil vi gerne være sikker på, hvilken beslutning vi træffer, siger Birgit Roswall.

Positive plejehjem En svarfrist på to hverdage vil i de fleste tilfælde betyde, at borgeren modtager boligtilbuddet i sin e-boks torsdag formiddag og skal give besked om sin beslutning i løbet af mandagen. Men det fremgik ikke af administrationens forslag, om boligselskaberne har mulighed for at fremvise boligen for borgeren og eventuelle pårørende i den mellemliggende weekend.

- Vi vil også gerne vide, hvad der sker på selve plejecentret - hvordan håndterer de at fremvise boliger. Meldingen lød, at der er forskel fra sted til sted, hvad der kan lade sig gøre, men flere af plejeleverandørerne var meget positive over for at være behjælpelige med at fremvise boligen, hvis ikke ejendomsfunktionæren kunne, siger Birgit Roswall.

Hun har tidligere meldt ud, at man skal have chancen for at se den bolig, man får tilbudt, inden man beslutter sig.

Tydeligt for borgeren I det oprindelige forslag nævner administrationen flere idéer til, hvordan man kan forberede borgeren på det hurtigere svar, herunder at boligvisitationen kan ringe til borgeren eller de pårørende for at fortælle, at tilbuddet er på vej i e-boksen.

- I virkeligheden kan man allerede fra, når borgerne visiteres til en plejebolig gøre dem bekendt med, at vi ringer til jer på den og den måde, og der har I ikke ret lang tid til at beslutte jer. Hvis alt det ligger tydeligt for borgerne, når de bliver visiteret, så ved de også, at der er meget kort varsel til beslutningen, siger Birgit Roswall.

Færre tomme boliger Formålet med at nedsætte svarfristen er at have færre plejeboliger, der står tomme. Både for at sænke ventetiden for borgerne på ventelisten, og også for plejehjemsleverandørernes skyld.

- Leverandørerne har en interesse i, at der er beboere, fordi der skal personale til at dække pladserne.

Ifølge udvalgsformanden er Gribskov Kommune ikke meget presset på plejeboliger i øjeblikket.

- Men det er væsentligt at være klædt på og kunne håndtere det fremadrettet, siger Birgit Roswall.

Kommunens prognose for plejeboliger lyder nemlig, at der fra 2023 vil mangle 60-70 ekstra plejehjemspladser.

