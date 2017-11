Det blev, som udmeldingen på valgnatten, her klokken 04: En smal konstituering mellem Ng, S og Enhedslisten. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Konstitueringen er på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konstitueringen er på plads

Gribskov - 27. november 2017 kl. 16:58 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke plads til Venstre, Konservative og DF i den nye konstituering for byrådet i Gribskov, der er helt klar til vedtagelse den 4. december. Det er partierne NytGribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten med tilsammen 12 mandater, der har indgået en aftale om de politiske udvalg og deres formænd.

- Det handler jo om at kunne tælle til 12, siger kommende borgmester Anders Gerner Frost (ng).

- Den store forskel i forhold til sidste valg i 2014 er, at denne gang har Valentin, Konservative og DF ikke givet hånd og sagt tillykke, som vi, ng og socialdemokratiet, gjorde i 2014. På valgnatten sagde jeg til K og DF, at hvis de gik fra forhandlingsbordet, kunne jeg ikke love, hvad der var tilbage. Brian Lyck (DF) kunne da ikke bakke os op og Konservative ville tænke. Efterfølgende blev Konservative tilbudt udvalget for Udvikling, By og Land, som er det gamle plan og teknisk udvalg. Det er et af de rigtig tunge udvalg. Men de har valgt at takke nej. De ville have en formandspost mere - og det var der ikke, efter de havde forladt nattens forhandlinger, siger Anders Gerner Frost.

Ifølge Anders Gerner Frost har Venstre valgt ikke at gå i forhandlinger.

- Jeg indkaldte til møde fredag og tilbød nogle næstformandsposter, 2. viceborgmester og temaudvalg og i øvrigt kunne vi se på, hvad de havde af ønsker. De har takket nej og sagt, de ønskede fire udvalgsformandsposter samt næstformandsposterne. Det har vi ikke mulighed for. Nu prøver de at lave en retorik, hvor jeg ikke vil samarbejde - men som jeg ser det, ønsker de ikke at indgå i en aftale. Vi har lige nu et lidt smalt flertal - det ser ikke ud til at lykkes med et bredere.. Fremadrettet håber jeg og tror, at vi nok skal få et samarbejde op at køre.

Anders Gerner Frost mangler en udstrakt hånd og anerkendelse fra Venstre.

- Venstre forsøgte på valgnatten at skabe splid ved at tilbyde Bo Jul Nielsen (S) borgmesterposten. Den store forskel på 2014 og nu er, at vi dengang på valgnatten meldte ud og anerkendte den nye borgmester - det har jeg endnu ikke hørt Kim Valentin gøre. Jeg tror, deres strategi har været, at de ikke reelt ønsker et samarbejde. Så kan de sige: Se bare, Anders Gerner ønsker ikke det brede samarbejde. Men der bliver de klogere. Min dør kommer til at stå åben. Medmindre man har besluttet, man ikke vil samarbejde, er jeg sikker på, vi nok skal få det samarbejde op stå.

Hellere Bo Jul

- Jeg sendte mit forslag til konstituering til Anders Gerner lørdag med ønske om fire formandsposter - og har ikke hørt noget siden, siger afgående borgmester Kim Valentin (V).

- I 2014 lavede jeg selv en bred konstituering, hvor der blev delt ud af formandsposter - det kunne man godt have skævet til og derved bragt alle partier i spil.

Med hensyn til anerkendelsen af Anders Gerner som borgmester, siger Kim Valentin

- Jeg har stået udenfor Anders Gerners dør - enten mig eller min formand - på valgnatten. Vi blev aldrig inviteret indenfor. Det er ikke mig, der på valgnatten skal komme til ham - han skal invitere indenfor. Det har han ikke prøvet før, og nu skal han vænne sig til en ny rolle. I virkeligheden ønsker jeg, vi kan bilægge striden i byrådet, men jeg kan da godt se, der er et problem, hvis man konstituerer sig 12-11. Så bliver den næste periode besværlig.

Borgmester Kim Valentin mener, at Nytgribskov har taget så mange formandsposter selv, at der ikke er plads til andre.

- Jeg accepterer fuldt ud, de har underskrevet en konstitueringsaftale - men jeg så hellere Bo Jul som borgmester og var villig til at pege på ham. Så kunne vi have skabt et byråd, der arbejdede på tværs. Han ville også have været mere ydmyg om sine egne formandsposter. Anders Gerner har fået tre - og dermed er der ikke plads til mange andre. Jeg tror ikke, mange partier på landsplan med seks mandater har taget borgmesterposten og tre formandsposter. Det tyder ikke på vilje til bredt samarbejde.

mikk