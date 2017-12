Indehaverne af byens overnatningssteder ser positivt på ideen om at placeret et nyt vandrehjem i Gilleleje. Stationspladsen er i spil som placering. Foto: Karl Erik Frederiksen

Konkurrenter: I bygger bare et nyt vandrehjem

Gribskov - 09. december 2017

Det kan være en god idé med et nyt vandrehjem - også selvom det kan øge konkurrencen for nogen.

Sådan lyder konklusionen samstemmende fra fem ejere af hotel- og overnatningssteder i Gilleleje, hvor politikerne i øjeblikket diskutere muligheden for at gøre plads til et vandrehjem.

- Jeg tror absolut, at der er et behov, og jeg håber, at det vil trække flere turister til, siger Peter Rasmussen, indehaver af Beringgaard Bed & Breakfast.

Et vandrehjem kan blive en konkurrent til overnatningsstedet, men det er ikke nødvendigvis et problem, mener han.

- Vi ville få mere konkurrence, men det kan også give et større marked. Jeg tror, der er plads til os alle, siger Peter Rasmussen.

Det er forvaltningen i Gribskov Kommune, som sammen med Danhostel, der organiserer en lang række vandrehjem i Danmark, har vurderet forskellige muligheder for en placering af et vandrehjem i Gilleleje.

Konklusionen i undersøgelsen er, at det vil være »meget attraktivt« for investorer at lægge penge i et vandrehjem med den rigtige placering. Derfor har Plan- og Miljøudvalget bedt forvaltningen arbejde videre med planerne.

Hos Gilleleje Bed og Breakfast på Høveltegaard følger indehaver Charlotte Thomsen med i diskussionen om et nyt vandrehjem.

- Det er klart, at et vandrehjem tilbyder en billig form for overnatning, og det gør vi også som Bed and Breakfast, siger hun.

Alligevel ser også hun positivt på ideen.

- Vi adskiller os fra et vandrehjem ved, at det er mere personligt og skal være mere hyggeligt her. Der er en anden stemning på en gård, siger Charlotte Thomsen.

Hun er enig i, at der er et behov for et vandrehjem.

- I højsæsonen er der fyldt op, og det er svært at finde ledige steder at henvise til, siger hun.

På byens hoteller tager de også imod et potentielt nyt vandrehjem med åbne arme.

- I et positivt perspektiv kan mange overnatningsmuligheder måske generere mere turisme, siger ejer af Hotel Strand Gitte Artby.

Hun mener, at vandrehjemmet kan ramme en anden målgruppe end den, som kommer på hotellet.

- Vi har et bredt udsnit af gæster i mange aldersgrupper. Men de fleste kommer som par for at nyde byen og er måske primært 40-50+, siger hun.

Derfor mener hun, at et vandrehjem kan matche behovene hos en anden gruppe.

- Vores hotel er ikke oplagt som børnefamiliehotel og har for eksempel ikke en legeplads, siger hun.

Heller ikke ejeren af Gilleleje Badehotel Humberto Orsini er bekymret for tanken. Han byder et vandrehjem velkommen og mener, at det vil have en anden målgruppe end badehotellet har, og at det derfor ikke vil være en konkurrent.

- Vi er af den overbevisning, at vi appellerer til meget forskellige segmenter og behov, siger han.

Hos Kysthusene, som er et kursuscenter hvor der også er plads til feriegæster, mener de også, at målgrupperne er forskellige.

- Jeg tænker, at det er en anden målgruppe end dem, der bor hos os. Jeg tror ikke umiddelbart, vi skal være bekymrede for det, siger økonomidirektør Frederik Arnesen.