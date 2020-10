Unge i Gribskov skal komme med ideer til, hvordan kommunen kan blive bedre for unge. Pressefoto

Konkurrence for de unge i Gribskov Kommune

Unge mellem 15 og 25 år inviteres til en idekonkurrence om, hvad der kan gøre kommunen mere attraktiv for unge

Gribskov Kommune inviterer nu alle unge mellem 15 og 25 år til at deltage i en idekonkurrence om, hvad der kan gøre det mere attraktivt at være ung i Gribskov. Konkurrencen er en del af projektet 'Vores Gribskov', hvor borgere i alle aldre, virksomheder og politikere inviteres med til at formulere visionen for fremtidens Gribskov som et geografisk område, og nu er turen altså kommet til de unge, som med denne konkurrence får en særlig stemme.

- Vi er meget optaget af at give de unge en stemme. Derfor har vi sat ordet frit og forsøgt at give så få begrænsninger som muligt. Det eneste, vi kræver, er, at ideen og projektet skal kunne realiseres, siger formand for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi Morten Jørgensen og fortsætter:

- Det er deres fremtid og deres ønsker, som vi vil høre mere om. Hvad skal der til for, at det er spændende at være ung i Gribskov? Hvad skal der til for at tiltrække flere unge - for at vennerne f.eks. synes, man skal mødes her hos os? Alt det, som kun de unge kender svaret på".

'Vores Gribskov' samler sig om fire temaer, som kendetegner Gribskov. Det er den fantastiske natur, det er de stærke fællesskaber, og så er det virkelyst og turisme. De unge i Gribskov har cirka en måned til at udtænke forslag til konkurrencen, som slutter 5. november 2020. Det er op til de unge, hvordan de vil præsentere deres forslag. Det kan være alt fra fysiske modeller til essays, podcasts eller filmoptagelser.

- Ingen ide er for stor eller for lille, understreger Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen og fortæller om, hvad konkurrencen gerne skal munde ud i:

- Det er vigtigt, at de unge vil engagere sig aktivt i at skabe projektet og få det til at leve efterfølgende. Her kan man sige, at den kortsigtede gevinst for de unge er billetter til festivalen, mens den langsigtede gevinst er langt større: fordi de kan sige, at de har været med til at sætte Gribskov Kommune på landkortet - som et sted, der har noget særligt at byde på - også for unge. På den måde er man som ung med til at præge fremtidens Gribskov, siger Sascha Volmer Sørensen.

