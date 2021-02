I Græsted Kirke vælger man at holde fast i konfirmationer i foråret, dog med valgfri mulighed for at udskyde til juni. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Konfirmationer: Flere kirker klar med datoer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konfirmationer: Flere kirker klar med datoer

Gribskov - 07. februar 2021 kl. 08:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Da det er meget usikkert, om der kan holdes konfirmationer i foråret 2021 på grund af corona-situationen, har vi allerede nu valgt at flytte konfirmationerne til efter sommerferien. Sådan lyder det nu på Helsinge Kirkes hjemmeside. Her fremgår det, at konfirmationerne finder sted den 4., 5. og 11. september.

- Vi beklager de gener, det medfører, men vi håber på jeres forståelse for, at vi fortsat har en helt ekstraordinær situation. Vi har bl.a. taget beslutningen i god tid af hensyn til planlægningen i konfirmandernes familier, lyder det videre.

Dermed blev det sådan, som provst i Frederiksværk Provsti og præst ved Helsinge Kirke, Finn Edvardsen, havde varslet i en artikel i sidste uges udgave af Ugeposten. Her fortalte han, at biskoppen har lagt op til, at de enkelte sogne skal træffe en beslutning - og de fleste steder er det i spil at flytte konfirmationerne til lige efter sommerferien.

Men det er ikke en model, som alle kirker i Gribskov har valgt. I Græsted har man således fastholdt de planlagte datoer, som er 24. april, 30. april og 2. maj - men med mulighed for at vente til juni.

- Vi har i sidste uge sendt et brev ud til konfirmanderne om, at vi gerne vil fastholde de datoer, vi har planlagt. Derudover har alle mulighed for at vælge en lørdag i juni i stedet, så vi på den måde kommer alle i møde. Så vi har simpelthen sagt, at dem, der ikke vil gennemføre i april, vil vi ikke bringe ud i en dum situation, så vi deler holdet op og opfordrer folk til at tænke alternativt, så man adskiller fest fra konfirmationsdag - så man holder festen til sommer i stedet. Vi har også sagt, at man gerne må vente med at beslutte sig, siger præst Ole Backer Mogensen.

Han peger på, at han har fået gode tilbagemeldinger fra familierne.

- Der har ikke været sure miner eller klager, siger han.

Konfirmationerne vil blive nedskaleret efter de restriktioner, der gælder.

- Vi har lavet et koncept, hvor vi konfirmerer fire ad gangen i en gudstjeneste, der varer en halv time. Så den er tilpasset, så den kan gennemføres næsten uanset, hvilke restriktioner, der venter, siger han.

- Så kan vi holde seks konfirmationer i træk på en lørdag med rengøring i mellem. Det var samme model sidste år, og det fungerede super godt, siger Ole Backer Mogensen.

Også i Gilleleje er beslutningen, at man holder fast i datoerne i maj måned, den 13. og 15.

- Sidste år flyttede vi konfirmationerne til september, hvor vi tænkte, at vi var ude af corona. Men datoerne viste sig at være lige der, hvor nye restriktioner trådte i kraft, så folk ikke kunne holde noget, men kun samles få mennesker i familien. Og min erfaring er, at folk holdt fest i sommer i stedet - altså før konfirmationen, siger han Ole Buchardt Olesen.

- Så vi har taget udgangspunkt i, at hvis vi holder fast i datoen, er der noget, der ligger fast - og uanset, om man holder fest eller ej, så har konfirmationen været holdt først, og så er festen noget, man kan glæde sig til, siger han.

Han peger på, at han er åben for at give konfirmanderne en alternativ dato i juni, men foreløbig vil han holde fast i datoerne og afvente reaktionerne fra konfirmanderne og forældrene.

- Men i hvert fald er erfaringerne med at vente til efteråret ikke gode, siger han.

Han er også bekendt med, at man i Blistrup holder fast i datoerne, men med en alternativ dato i juni i spil.

Samme model har man desuden valgt i Esbønderup og Villingerød Kirke, har præst Else Korsholm tidligere fortalt.