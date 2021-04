Morten Ulrik Jørgensen og hans medarrangører i "Det hvide hus" har booket musikeren Lars Lilholt til den 20. august. Foto: Karl Erik Frederiksen

Koncertarrangør har stort navn på plakaten

Gribskov - 11. april 2021 kl. 07:52

- Vi siger nu, at vi vælger at tro på, at vi kan mødes, når det bliver sommer.

Det siger Morten Ulrik Jørgensen fra "Det hvide hus" i Gilleleje, som har flere forskellige koncerter på kalenderen i sommerens løb.

Som et stort trækplaster og en gammel kending i Gilleleje, er musikeren Lars Lilholt på plakaten. Han skal optræde den 20. august, men det bliver et større sted end det "Det hvide hus" men med spillestedet som arrangør, oplyser Morten Ulrik Jørgensen. Hvor koncerten skal holdes, er endnu ikke på plads, men musikeren er altså booket.

- Han har været i Gilleleje 20 gange i gennem årene, og han har et stort Nordsjælland-publikum, siger Morten Ulrik Jørgensen og peger på, at man fra arrangørernes side vælger at tro på, at man på det tidspunkt godt kan holde en større koncert.

- Vi tror på, at det kan lade sig gøre. Vi har også brug for at se frem til noget i den her tid. Ellers har vi en afbookingsklausul skrevet ind. Men sommeren er på vej, og vi vælger at tro på, at vi er vaccineret til den tid. Og når vi vælger at lægge koncerten den 20. august, er det også fordi, vi gerne vil bruge skuldersæsonen - altså perioden uden om højsæsonen. Så vi tror på det, siger han.

Åbner sankthans Udover koncerten med Lars Lilholt, har "Det hvide hus" også flere andre musikere på programmet i den kommende sæson.

- Vi åbner sankthans aften den 23. juni med bandet The What. Hele juli og august måned er der desuden musik i haven hver fredag og lørdag med blandt andre Billy Cross, Mik Schack og Flemming Ostermann den 2. juli, Poul Halberg og Friends den 23. juli og Jørgen de Mylius fredag den 13. august, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Der vil løbende blive tilføjet flere bands på programmet, lyder det fra arrangøren.