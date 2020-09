Koncert i Kulturhavnen

Det er partybandet Hvide Løgne, som slutter sommeren af 19. september med musik for alle, der elsker danske hits fra 80'erne og 90'erne.

Alle de bedste klassikere leveres live af rutinerede og professionelle musikere med en speciel kærlighed til den danske hits af navne som Halberg/Larsen, Tøsedrengene, Dodo and the Dodos, Sneakers, Ray Dee Ohh, Anne Linnet, Lis Sørensen, Rocazino, Sanne, News, One Two, Danser med Drenge, Danseorkestret, Dieters Lieder og mange flere.

Koncerten begynder klokken 20.00 og slutter omkring 22.30. Billetter købes på www.kulturhavngilleleje.dk.