Kommuner under pres før skolestart: Podekorps skal være klar på få dage

Når klokken ringer ind til fysisk undervisning for de mindste elever i folkeskolerne på mandag, skal kommunerne også være klar til at kvikteste personalet to gange om ugen. Derfor arbejder alle kommuner lige nu på højtryk med at finde mandskab, der kan tjekke lærerne for coronavirus ved hjælp af en vatpind i næsen.