Kommunen dropper alt samarbejde med plejefirma

Fagudvalgene skal nu drøfte muligheden for at give administrationen mandat til et afklaringsforløb, der afdækker hvilke muligheder, der er for en fremtidig organisering af hjemmeplejen i Gribskov Kommune.

- Vi vælger at afsøge andre muligheder, fordi vi mener, at nok er nok. Det er vigtigt for os, at de ældre er trygge. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er medarbejderne i Attendo, der har været noget med, men det administrative er ikke lykkedes, siger formand for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget Pia Foght (A).