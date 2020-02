Kommune vil tillade nye byggeregler for sommerhuse

Nordsjællands største sommerhuskommune er på vej til at ændre i reglerne for, hvor tæt sommerhuse må bygges på skel.

Her og nu gælder det et område i Smidstrup i Gribskov Kommune. Ønsker en sommerhusejer her at bygge til eller opføre et skur på sin ejendom, kan det i følge oplægget til en ny lokalplan fremover blive muligt at opføre byggeri en meter fra skel - mod normalt fem meter.