Einar er stadig ikke fundet. Han forsvandt fra Trongården torsdag aften.

Kommune undersøger Einars forsvinden

Gribskov - 12. august 2020 kl. 15:06 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mere end fire døgn er den 86-årige Einar stadig ikke fundet. Gribskov Kommune er nu i gang med at udrede, hvad der præcist skete, da den 86-årige plejehjemsbeboer Einar, der lider af demens, forsvandt fra Trongården torsdag aften. Det oplyser centerchef i Gribskov Kommune Mette Bierbaum.

- Einar er registreret bevæge sig i boligen kl. 21.32, og en medarbejder kommer til boligen 10 minutter efter. Der opdager medarbejderen, at Einar ikke er i boligen og påbegynder en eftersøgning først inden på Trongården og derefter udendørs. En medarbejder påbegynder eftersøgningen, mens en kollega orienterer resten af medarbejderne, som herefter undersøger hele Trongården inklusiv kælder og depoter osv. indenfor. De aftaler, hvem der leder udenfor plejecenteret, og hvor de leder. Det er det, vi ved lige nu. Vi er i gang med at udrede forløbet for at sikre os, at det stemmer overens. Det gør vi i samarbejde med Acces - dem der har kaldeanlæggene, skriver Mette Bierbaum i en mail.

Hun oplyser, at personalet kontaktede politiet efter cirka to timer.

- Leder kontaktes efter en time og kører til centret, mens eftersøgningen forsættes. Familien orienteres om, at Einar er savnet, og at politiet vil blive kontaktet for at få ham efterlyst. Cirka to timer efter, at borger er forsvundet kontaktes politiet. Hjemmeplejen og sygeplejen orienteres også, da de kører i området og derfor kan hjælpe med eftersøgningen på deres ruter. Aftenvagter bliver og hjælper med eftersøgningen sammen med ledelsen og politiet.

Kan I fra kommunens side sige noget mere generelt om, hvordan man forsøger at undgå, at den slags sker?

- Der er løsninger som GPS, vandrealarmer m.m. til de kaldeanlæg, som kommunen har på plejecentrene. Dette betyder, at der på Trongården er et »elektronisk hegn« i jorden og ved udgange, som betyder, at hvis man som borger har en vandrealarm registeret, så bliver der givet besked på medarbejdernes telefoner. Der ses også på løsninger med beplantning, som kan lede borgere væk fra udgangene. I det omfang som det kan lade sig gøre. En anden mulighed er hegn, som der også er omkring dele af Trongården, blandt andet ved demensafsnittet.

Om Einar havde en vandrealarm på, vides endnu ikke.

- Vi ved endnu ikke, om Einar havde alarmen på, da han forlod Trongården. Hvis han havde, så har den af endnu ukendte årsager ikke sendt et signal, da han forlod Trongårdens område. Vi er i gang med at undersøge, hvad der kan være sket, siger Bierbaum.

Kommunen oplyser, at Einar ofte går langs eller på vejen, og at han nogle gange gerne vil hjem til Norge hvor han oprindeligt er fra. Han taler med norsk accent. Einar er desuden glad for at køre med bil.