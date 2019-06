Gribskovs politikere er enige om, at de vil have kommunen ud af Frederiksborg Brand og Redning. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune udtræder af fælles beredskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune udtræder af fælles beredskab

Gribskov - 18. juni 2019 kl. 23:30 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd i Gribskov traf tirsdag aften beslutning om, at Gribskov Kommune skal arbejde hen i mod at udtræde af Frederiksborg Brand og Redning.

- Vi vil helst udtræde så hurtigt som muligt, men omvendt vil vi også gøre det på en god måde, lød det fra borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) da han kunne konstatere, at der var total enighed i byrådet om at igangsætte en en undersøgelse af omkostningerne i forbindelse med en eventuel udtræden af det fælles kommunale beredskab, som om fatter beredskaberne i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Selskabet blev etableret 1. januar 2016 som en konsekvens af regeringens beslutning om, at antallet landets beredskaber skulle skæres ned til 20.

- Allerede den gang kunne vi sige, at det ikke var vores kop te at indtræde i et stort beredskab. Det er kun etableret, fordi idéen er presset ned over hovedset på os. Formålet skulle blandt andet være, at vi kunne få nogle billigere og mere effektive beredskaber. Vi kan nu se, at vi her i Gribskov har fået et beredskab, som giver borgerne dårligere service end tidligere, og at beredskabet koster os mere end det gjorde tidligere, sagde Anders Gerner Frost.

Han oplyste endvidere, at allerfede onsdag vil det være kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensens opgave at meddele det fælles beredskab, at man ønsker at udtræde.

- Hvis ikke vi sender opsigelsen inden udgangen af juni, vil der gå et helt år, inden vi kan sende en opsigelse af sted, sagde han

Senere på mødet skulle byrådet tage årsregnskabet for Frederiksborg Brand og Redning til efterretning. Det udviser et samlet merforbrug i forhold til budgetterne på godt to millioner kroner. Årsagen tilskrives den tørre sommer i 2018, hvor det samlede antal udrykninger i sommermånederne var 20 procent højere end tidligere år. Samlet steg udrykningsaktiviteterne i beredskabets område med 6,6 procent, mens der på landsplan var tale om et fald på 6,8 procent.