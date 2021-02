Kommune udskiftede lamper: Overså vigtig detalje

Se billedserie Otte Albertslund-lamper blev gravet op i Esrum for at spare energi. Nu vil beboerne på den private fællesvej have dem tilbage.

Gribskov - 08. februar 2021 kl. 07:13 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Normalt er der fredeligt og idyllisk i boligkvarteret Kroengen i Esrum. Den arkitekttegnede bebyggelse ligger et par hundrede meter fra Esrum Kloster og består af 25 'fiskerhuse', som er opført i 1977.

Men nu er idyllen brudt i området. En morgen for nogle uger siden dukkede en entreprenør op på vegne af kommunen og begyndte at udskifte gadebelysningen. Siden bebyggelsens start havde gadelamperne været den berømmede og arkitekttegnede "Albertslund-lampe", som også hænger på alle husene for at sikre et ensartet præg i bebyggelsen.

Kommunen ville have udskiftet gadelamperne med nye, som kunne forsynes med energirigtige LED-pærer. Hvad kommunen ikke vidste, var, at foreningen allerede selv havde sørget for at udskifte de gamle kviksølvholdige pærer med nye LED-pærer.

- Det er skruptosset og meningsløst, at kommunen har udskiftet lamperne. Vi havde nemlig selv skiftet de gamle og kviksølvholdige pærer til LED-pærer med et lavt elforbrug på 12 Watt, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

Utilfredse beboere Han er medlem af bestyrelsen for Kroengen - og som elektriker var det i øvrigt ham, der satte LED-pærer i lamperne, før kommunen dukkede op.

Beboerne er også utilfredse med, at de slet ikke blev kontaktet af kommunen på forhånd. Så kunne udskiftningen helt have været undgået:

- Vi er fortørnede over, at vi ikke blev orienteret, før kommunen satte entreprenøren Bravida til at udskifte lamperne, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

Lamper lyser dårligt De nye lamper er grimme, mener han. Og så lyser de dårligere end de gamle:

- Det er jo smag og behag. Men jeg synes, at lamperne er et discountprodukt, som hører hjemme i en industrihavn. Som salt i såret lyser de nye lamper ikke nær så godt som de nye. De gamle lamper havde en lysspredning på 360 grader, mens de nye kun lyser langs vejen. Så lysmæssigt er det helt godnat. Og man ved jo, at god belysning er med til at skabe tryghed og sikkerhed og desuden virker kriminalpræventivt, siger Lars Stubbe Teglbjærg.

En anden af beboerne, Bo Gottlieb, kalder ligefrem udskiftningen for »tyveri.«

- Det er jo vores lamper, ikke kommunens, siger Bo Gottlieb.

Bestyrelsen vil dog ikke gå så langt som at kalde udskiftningen for tyveri. Men den kræver, at kommunen sætter de gamle lamper op igen.

I Gribskov Kommune er man ærgerlige over situationen:

- Vi havde simpelthen overset, at der er tale om en privat fællesvej, så vi skulle selvfølgelig have talt med dem. Så havde sagen måske været løst med det samme, siger teamleder Dennis Mejer, Gribskov Kommune.

Han forklarer, at der er tale om en større udskiftning af gadelamper i Esrum, som alle driftes af kommunen:

- Vi har ikke haft noget ondt i sigte. Tværtimod har vores hensigt jo været at gøre en god gerning for miljøet ved at få udskiftet at de armaturer, som er registreret med kviksølvslyskilder siger Dennis Mejer.

Han håber, at entreprenøren stadig har de gamle lamper liggende:

- Nu må vi jo tale med entreprenøren og se, hvad der er af løsninger. Vi arbejder på, at der findes en løsning, siger Dennis Mejer.