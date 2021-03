Kommune sætter massivt ind: Så mange vaccineres lokalt

- Det er blevet tydeligt, at mange borgere har haft svært ved at overskue at komme til vaccinationscentrene.

Det siger centerchef i Gribskov Kommune, Mette Bierbaum, som begrundelse for, at det nu bliver muligt at tilbyde vaccination lokalt i Gribskov til en gruppe borgere i målgruppe 2 og 3 - altså borgere over 65, der modtager pleje og praktisk hjælp i hjemmet, samt borgere over 85 år.