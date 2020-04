Dagens budskab fra Gribskov Kommune: Vi når ikke at genåbne umiddelbart efter påske. Foto: Karl Erik Frederiksen

Kommune når ikke at genåbne til tiden

Gribskov - 08. april 2020 kl. 13:16 Af Karl Erik Frederiksen

Gribskov Kommune når ikke at genåbne skoler og daginstitutioner umiddelbart efter påske. I stedet vil kommunen sigte mod en genåbning fra mandag den 20. april, fremgår det af en pressemeddelelse fra Gribskov Kommune.

Statsminister Mette Frederiksen bebudede mandag aften, at Danmark gradvist skulle genåbne, og at 98 kommuner onsdag efter påske, skulle gøre sig klar til at modtage børn i dagtilbud og børn op til og med 5. klasse i skolerne.

Borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) oplyser i pressemeddelelsen, at det nu er aftalt med kommunens direktion, at der arbejdes med den plan, at der tidligst genåbnes mandag 20. aprilier også bekymret: »Jeg har netop aftalt med vores direktion, at vi arbejder efter en plan, hvor vi tidligst genåbner mandag den 20. april.

- Vi er optaget af, at børn, forældre og medarbejdere er trygge ved at sende deres børn af sted. Konkret skal vi sikre værnemidler og tilrettelægge de store fysiske ændringer i både dagtilbud og skoler. Derudover har vi en stor gruppe medarbejdere fra blandt andet skoler og dagtilbud, som i øjeblikket er en del af vores nødberedskab i hjemmeplejen, en hjemmepleje som vi altså fortsat prioriterer. Det betyder, der skal ske en omrokering for at få puslespillet til at gå oplyser han.

Han betegner det i øvrigt som paradoksalt, man ikke må gå til frisør eller fodterapeut, men gerne må sende sit to-årige barn i vuggestue. Han opfordrer regeringen til at inddrage folketinget og kommunerne mere i den kommende proces, så strategien kan forstås og accepteres af alle.

En samlet plan for genåbningen vil komme til behandling tirsdag efter påske på ekstraordinære møder i Økonomiudvalget samt Børne-, Idræt- og Familieudvalget. Indstillingen til begge møder er, at der tidligst kan genåbnes 20. april.