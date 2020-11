Kommune fyrede direktør og gav ham millioner i gyldent håndtryk: Nu har han også fået bonus

Se billedserie Tidligere velfærdsdirektør fik først et gyldent håndtryk på op mod 2 mio. kr. efter fyring. Efterfølgende har han også fået bonus.

Gribskov - 05. november 2020 kl. 11:10 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Gang på gang var økonomien i hjemmesygeplejen skredet. Også på skoleområdet sejlede økonomien. Til sidst fik Gribskov Kommune nok. Man fyrede derfor velfærdsdirektør Mikkel Damgaards. Men det har bestemt ikke været en billig omgang at skille sig af med topdirektøren.

Ugeposten fik i januar aktindsigt i Mikkel Damgaards kontrakt, og den viste, at han stod til et gyldent håndtryk på knap to millioner kr. Men udgifterne slutter ikke dér. Ugeposten har fået aktindsigt i Gribskov Kommunes udbetalinger af bonusser i 2019 og 2020.

Her fremgår det, at Mikkel Damgaards efter sin fyring har fået en bonus - eller resultatløn som det kaldes i kommunale kredse - på knap 44.000 kr. Det selvom han kort før sin fyring i en orientering til byrådet selv havde bemærket, at på hans område blev 'sagsbehandlingsfrister overskredet', 'at principper for god forvaltningsskik ikke altid efterleves', og 'at de afgørelser, der træffes, ikke altid lever op til det forventede faglige niveau'.

'Er direkte forkert' Netop derfor er Brian Lyck Jørgensen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, også rystet over, at den forhenværende velfærdsdirektør har fået en bonus.

- Det er direkte forkert. Jeg er faktisk i chok over, at man får penge med ud ad døren efter en fyring. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg er lidt rystet, siger han, da Ugeposten for første gang fortæller ham om bonussen.

Det er ikke første gang, at Gribskov Kommune udbetaler en bonus til en direktør efter en fyring. I oktober 2018 blev direktøren for teknik og erhverv, Astrid Damgaard Ravnsbæk, fyret og fik 1,5 millioner skattekroner i godtgørelse. Men af kommunens egen opgørelse fremgår det nu, at hun efterfølgende har fået en bonus på 80.715 kr.

I alt udbetalte Gribskov Kommune bonusser for 960.000 kr. i 2019, mens beløbet i 2020 hidtil har været 471.000 kr.

- Det sender et helt forkert signal, siger Brian Lyck Jørgensen og fortsætter:

- Især når vi ved, at Gribskov er presset på økonomien på rigtig mange velfærdsområder. Det er der, borgerne mærker det. Vi kan bare tage hele ældreplejen og hvor meget vi er under pres der, hvor vi sidder og skal finde millioner hvert budgetår. Og så smider man den anden vej penge efter medarbejdere, man har fyret. Der er det åbenbart ikke noget problem at bruge penge.

Per Nikolaj Bukh er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, og han fortæller, at der generelt er en del svagheder ved at bruge bonusser som styringsredskab i en kommune.

- Hvad er det, der foregår, når en leder, man i øvrigt har fundet ud af ikke passer til arbejdet, alligevel får en bonus? Det er det, den almindelig læser sidder måbende overfor. Og at vi ender i en situation, hvor folk måber, er måske alene nok til, at man bør lade være med at bruge sådan en ordning, fordi man hver eneste gang står med et forklaringsproblem, siger han og fortæller, at man med brugen af resultatløn også risikerer at belønne en forkert adfærd, fordi medarbejdere kan blive så forhippet på at få deres bonus, at deres fokus kun bliver på at opnå det, der kan sikre dem deres bonus.

- Det er en god mekanisme, men der er en risiko for, at det her fører til noget forkert. Nogle gange er mennesker så skruppelløse, at det her er årsagen til, at det går galt. Så som kommune skal man overveje, om ikke man kan få det samme ud af tingene på andre måder. Man kunne have brugt almindelig ros, udnævnelse af årets medarbejder eller noget helt tredje. Der er masser af muligheder, der ikke koster noget," siger han.

Per Nikolaj Bukh er samtidig overrasket over, at det i Gribskov Kommune ikke kun er direktører, der kan få resultatløn. Det gives også længere ned på lederniveau. Blandt andet har flere skoleledere fået en bonus.

- Det har jeg kun hørt om i en håndfuld andre kommune. Så det er ret usædvanligt, siger han og fortæller, at man i andre kommuner er gået over til at belønne mere kollektivt.

- Man bruger de samme mekanisme omkring resultatløn, men man bruger den bare på medarbejderniveau. På skoler vil man for eksempel gerne nedbringe det i ulovlige fravær blandt eleverne. Men i stedet for at skolelederen bare får en bonus, hvis det sker, siger man, at hele medarbejdergruppen får måske 80.000 kr., hvis de kan nedbringe fraværet. Det er et ret lille beløb i forhold til, hvad man ellers bruger på fraværsindsatser. Pengene kan medarbejdergruppen så bruge på det, de vil. Om det er en fest for dem selv, for eleverne, eller om det er nye bøger, det må de selv vælge.

- At chefer siger noget, fordi han får en bonus, giver også et irritationsmoment for alle dem, der knokler og synes, de får for lidt forberedelsestid. Her er man fælles om arbejdet og får en fælles belønning.

Ledere skal levere I Gribskov Kommune mener kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen, at bonusser kan være et stærkt værktøj.

- Grundlæggende forventer vi en række kompetencer af vores ledere. En af dem handler om at skabe resultater og kunne indfri mål. I den retning kan man knytte det op på at lave en resultatløn. Så det er et værktøj, der kan bruges til at understøtte et fokus på særlige opgaver i det enkelte år. Men når man bruger det som værktøj, skal man kigge på det løbende. Ting opstår, og man skal sørge for at tilpasse løbende, siger hun.

Hvilket signal synes du, det sender, at den tidligere velfærdsdirektør får en bonus, selvom I har fyret ham, fordi I mente, at han ikke har levede op til sig arbejde?

- Jeg kan ikke forholde mig til den enkelte sag, men det er klart, at når man ikke kan se, hvad der står i de her aftaler og derfor heller ikke har fornemmelse af, hvad der er indfriet, kan det virke underligt. Men det er bare sådan, at vi ikke kan komme uden om aftalegrundlag. Og har man indfriet det, der står, er det sådan. Men jeg forstår godt, at man kan synes, det er et uhensigtsmæssigt signal, når man har valgt at slutte et samarbejde med en medarbejder. Så jeg kan sagtens forstå, det kan virke besynderligt, at man kan blive fyret og alligevel få udbetalt de her ting.

I andre kommuner belønner man kollektivet og ikke den enkelte chef. Hvorfor gør man ikke det her?

- Meget handler om historikken i, hvordan det her er blevet benyttet i den enkelte kommune. Men det er noget, vi løbende drøfter og overvejer, om det er det rigtige. Og som du selv siger, er det et værktøj, man går mere og mere bort fra. Det er også nogle drøftelser, vi har, hvornår det her er hensigtsmæssigt, og hvornår det ikke er. Og jeg kan sagtens se, at det kan være interessant at give noget kollektivt. Det her er jo tit noget, hvor flere skal bidrage for at lykkes.

Ugeposten har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Anders Gerner Frost til brugen af bonus i Gribskov Kommune. Han henviser til kommunaldirektøren. Ugeposten har spurgt, om han ikke har en politisk holdning til det. Det har Anders Gerner Frost ikke svaret på.