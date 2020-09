Der er gjort en del arkæologiske fund i det kommende boligområde Troldebakkerne, og derfor forestiller Gribskov Kommune sig, at navnene på vejene i den ny bydel vil komme til at afspejle disse fund. Men nu er det op til borgerne i kommunen at komme med forslag.

Kommune beder om hjælp: Hvad skal vejene hedde i ny bydel?

Gribskov Kommunes kommende boligområde Troldebakkerne nord for Helsinge får hele 25-30 nye veje, som alle har brug for et navn. Derfor beder kommunen nu om hjælp til at finde vejnavne, som passer til området.