Velfærdsdirektør i Gribskov Kommune, Per Ullerichs.

Send til din ven. X Artiklen: Kommune arbejder på plan for store elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune arbejder på plan for store elever

Gribskov - 07. maj 2020 kl. 14:23 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvornår og hvordan skal de store elever i 6.-10. klasse igen møde fysisk op til undervisning på skolerne i Gribskov Kommune? Det spørgsmål kan næppe besvares, før de konkrete retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er på plads. Det siger velfærdsdirektør i Gribskov Kommune, Per Ullerichs, som fortæller, at kommunen er i gang med at kortlægge handlemulighederne.

- Det kan for eksempel være en mulighed, at vi skal bruge andre faciliteter end skolerne. Vi står med et fysisk pres, når eleverne skal spredes ud, så der er masser af ubekendte i regnestykket. Vi arbejder med forskellige scenarier, siger Per Ullerichs.

For én ting er at få en udmelding fra statsministeren, og en anden ting er de konkrete retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi kan ikke agere ud fra et pressemøde, men vi rykker selvfølgelig så hurtigt, vi kan. Vi står klar i startboksen, siger Per Ullerichs.

- Vi vil gerne så tæt på dagligdagen som muligt, men vi retter os efter, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger han.

Regeringen forklarede onsdag, at den ønsker at genåbne hele detailhandlen, restauranter, caféer, storcentre, Superligaen og sikre mere hverdag for ældste skolebørn. Forhandlingerne om genåbningen mellem alle Folketingets partier er torsdag gået i gang.