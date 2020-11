Kommune: Unge smittes i fritiden

De seneste dage er flere klasser på folkeskoler i Gribskov blevet sendt hjem som følge af, at enkelte elever er blevet smittet med coronavirus.

De smittetilfælde, der ses lige nu er enkelttilfælde og der er derfor ikke noget som indikerer, at smitten sker i skoletiden, lyder det fra kommunen. Det tyder derfor på, at de unge primært smittes privat, herunder i idrætslivet og fritidstilbud, og derfor sender kommunen nu kampagnemateriale ud til blandt andet idrætsforeninger og haller.

- Vi sender nogle små film ud fra Sundhedsstyrelsen, som er rettet mod de unge i et forsøg på at nå ud til dem og minde dem om de gode råd, oplyser specialkonsulent Alice Ballin.

Lige nu er to 8. klasser på to forskellige skoler sendt hjem, efter elever er testet positive for covid-19. Det drejer sig om en 8. klasse på Sankt Helene Skole samt en 8. klasse på Gilbjergskolen i Blistrup - og derudover 10 andre elever, som har haft undervisning sammen med klassen.