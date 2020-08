Kommunens plejecentre har ligesom resten af landet været underlagt besøgsrestriktioner - og disse restriktioner kombineret med frygt for coronasmitte har fået færre til at søge om plejehjemsplads, vurderer Gribskov Kommune. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Corona får færre til at søge plads på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Corona får færre til at søge plads på plejehjem

Gribskov - 08. august 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt færre borgere har indsendt et ønske om at få en plejehjemsplads i Gribskov Kommune i andet kvartal af 2020, sammenlignet med de foregående kvartaler. I alt har 25 søgt om en plads fra april-juni i år, mens der i gennemsnit var cirka 50 ansøgninger i de foregående perioder. Kommunen vurderer, at corona spiller en rolle i den markante nedgang i antallet af ansøgninger. Både fordi der har været eksempler på, at smitten er blevet spredt blandt sårbare ældre, men også på grund af de restriktive rammer for besøg.

- Som det er i øjeblikket med coronavirus, er der færre, der ønsker at komme plejehjem. Når man sammenligner med med første kvartal i år og andet kvartal sidste år, er der lige knap sket en halvering af visitationsønsker, og overordnet mener vi, at det skyldes folks skræk for Covid19 samt de besøgsrestriktioner, der er. Så hvis man som pårørende kan klare at beholde de ældre hjemme, gør man måske det, fordi man ikke ønsker at komme under de restriktioner, der er for besøg - og heller ikke ønsker, at deres pårørende skal blive smittet, siger Birgit Roswall.

Nogle borgere vil stadig være nødsaget til at få en plads med det samme.

- Der er nogen, der er så dårlige, at de er nødt til at søge en plads, men mit gæt er, at man ikke vil sende sine pårørende på plejehjem, hvis man kan klare at passe dem hjemme, siger Birgit Roswall.

Det kan måske også ses i tallene, at det kun er de allermest plejekrævende, der søger om plads, mener hun. For mens der i 1. kvartal blev godkendt 36 ud af 44 ansøgninger - og der generelt er en tendens til, at en håndfuld ansøgninger eller mere, som ikke godkendes, blev samtlige 25 ansøgninger godkendt i andet kvartal i år.

- Det bestyrker, at det kun er dem, der absolut ikke kan blive i eget hjem længere, der søger om en plads, siger hun.