Gribskov Kommune kommer kritik fra private leverandører i møde. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal pleje kan komme i spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal pleje kan komme i spil

Gribskov - 12. juni 2019 kl. 10:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommune kommer nu kritik fra private plejeleverandører i møde og forhøjer priserne for at drive hjemmepleje, ligesom nattevagter flyttes over i den kommunale hjemmesygepleje. Det er resultatet af et ekstraordinært byrådsmøde tirsdag aften, hvor fristen for at søge om at levere hjemmepleje i Gribskov Kommune desuden er forlænget til 16. juni. Beslutningen er et resultat af kritik fra flere private leverandører. De har kritiseret kommunens rammer for hjemmepleje i den såkaldte godkendelsesmodel uden udbud og uden kommunal leverandør, hvor kommunen bestemmer priser og vilkår. Flere leverandører har meldt ud, at de ikke ønskede at byde ind på de vilkår. Den løbende dialog og de tilbagemeldinger, som Gribskov Kommune har fået fra leverandørerne, har ført til, at Byrådet den 11. juni har holdt et ekstraordinært møde om hjemmeplejen.

Et enigt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd har desuden besluttet, at der oprettes en kommunal enhed til varetagelse af hjemmeplejen, i fald private leverandører ikke søger godkendelse til at udføre opgaven under de nye vilkår, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

- De nye vilkår betyder, at der lægges et niveau svarende til udgifterne til en kommunal hjemmepleje. Vi har fastholdt beslutningen om at beholde det nuværende serviceniveau. Den proces, som vi har været igennem, har vist, at leverandørerne ikke ønsker at levere det krævede kvalitetsniveau til den pris, som vi havde sat. Det har vi lyttet til og handlet på, siger Udvalgsformand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V).

Ud over at forhøje prisen, har man valgt at flytte natydelserne over i den kommunale hjemmesygepleje.

Udvalgsformanden understreger, at man har prioriteret kvaliteten, men at løsningen presser kommunens budget.

- Vi vælger denne model, fordi det ligger os meget på sinde at sikre to ting: Det ene er kvaliteten. Det andet er at sikre borgernes frie valg. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at denne løsning er med til at øge presset på vores økonomi. Konsekvensen vil være, at pengene skal findes andre steder i forbindelse med det kommende budget. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om, at vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi har nået grænsen for, hvad vi kan gøre for at få en privat ordning nu. Derfor vil næste skridt være, at vi selv etablerer en kommunal hjemmepleje, siger hun.