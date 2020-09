- Vandværket ligger fuldstændig unikt, og den natur har vi naturligvis tænkt os at passe på, siger Michael Vesthardt, som har overtaget det tidligere vandværk ved Heatherhill. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kommende mega-sommerhus har fået kritik: Nu svarer ejeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommende mega-sommerhus har fået kritik: Nu svarer ejeren

Det er ikke meningen, at det kommende sommerhus skal udlejes, siger den nye ejer

Gribskov - 23. september 2020 kl. 15:32 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye ejer af et nedlagt vandværk ved Heatherhill er Helsinge-advokaten Michael Vesthardt. Han afviser, at naboerne skal frygte trafik og larm fra fulde gymnasieelever og soundbokse. Naboerne har tidligere fortalt til sn.dk, at de frygtede støj og trafik i forbindelse med, at Michael Vesthardt vil omdanne vandværket til et sommerhus med syv underjordiske værelser.

- Jeg går meget op i natur, som du også kan se her, siger Michael Vesthardt, mens han viser sin store lystejendom i udkanten af Helsinge. I baggrunden troner Pibe Mølle, og fugle sejler rundt over den store sø på grunden.

Tiltrækker ubudne gæster - Vandværket ligger fuldstændig unikt, og den natur har vi naturligvis tænkt os at passe på. Vi kommer til at istandsætte og forskønne det nuværende grimme gule vandværk, og vi indpasser naturligvis sommerhuset fuldstændig i den smukke natur, der er på Heatherhill og i mosen, siger Michael Vesthardt.

I øjeblikket henstår vandværket tomt og tiltrækker ubudne gæster med henkastning af affald som følge, og grunden bliver også brugt af naboerne som parkeringsplads af og til. Alt i alt ikke en anvendelse, der er det smukke område værdigt, mener advokaten.

Planen med vandværket er, at det skal være et sommerhus til én familie:

- Vores tanke er at bygge et familiesommerhus. Der er ingen planer om udlejning eller hotel overhovedet. Det bliver selvfølgelig i den større ende rent kvadratmetermæssigt, fordi ejendommen nu engang har den størrelse, den har, siger Michael Vesthardt.

Så der kommer ikke soundbokse og fester døgnet rundt?

- Nej, det er et privat hus. Vi har allerede kontakt med tre potentielle købere - de to af dem udlandsdanskere.

Men hvis I sælger huset, kan I jo ikke sætte rammer for, hvad det bliver brugt til?

- Nej, det er i princippet rigtigt, men det er altså ikke planen, at det skal lejes ud. Alene prisen på det her - som bliver i den øvre ende af sommerhusmarkedet - udelukker jo fuldstændig en udlejningscase. Det her bliver et hus, som køberne netop vil købe på grund af den smukke natur. Og den vil vi passe på, siger Michael Vesthardt.

Naboerne har hæftet sig ved de mange værelser og badeværelser?

- Mange huse på nordkysten har lige så mange værelser - ofte bare spredt på annekser og lignende. Her samler vi værelserne i den unikke underetage. Og på grund af størrelsen har vi så valgt at lave bad til fem af de syv værelser. Mennesker har forskellige behov - nogle vil have store stuer, og andre foretrækker deres eget bad. Det var en mulighed, der opstod på grund af størrelsen, siger Michael Vesthardt.

- Vi ombygger det eksisterende hus og udnytter de rum, der er. Visuelt vil der ikke være nogen ændring på højde, bredde og beliggenheden i øvrigt - bortset fra en forskønnelse af den ydre beklædning. Det er planen, som vi har ansøgt kommunen om.

Forstår ikke frygten Han understreger, at ombygningen af vandværket vil foregå i dagtimerne:

- Byggeriet vil foregå mandag til fredag i dagtimerne, så det kommer ikke til at genere naboerne. Jeg går jo ud fra, at de ikke bor der fast - det er jo et sommerhusområde. I det hele taget forstår jeg ikke helt naboernes frygt. Jeg ville da være noget mere bekymret, hvis vandværket var en erhvervsejendom med skiftende lejere og formål, siger Michael Vesthardt.

relaterede artikler

Modstand mod kæmpesommerhus ved fredet område 19. september 2020 kl. 04:01