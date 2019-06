Komik i Lejet

Det gælder Martin Nørgaard, ikke mindst kendt for sit satireprogram Nørgaards Netfix på TV2 Zulu. Martin har været nomineret til Talentprisen ved Zulu Comedy Galla i 2013 og fik den tildelt i 2014. Natasha Brock byder på rolig, finurlig og overraskende stand up. Natasha er ikke bange for at snakke om bagsiden af at være kvinde. Mads Holm har siden 2011 været at finde på den danske stand-up scene, og han har med et par solide præstationer på Zulu Comedy Festival slået sig fast som en af fremtidens komikere. I 2013 kunne man opleve Kasper Porsdal for første gang, da han blev udvalgt som et af de nye håb ved Zulu Comedy Galla. I 2016 kom han med sit første onemanshow Find 5 Fejl, der spillede under Zulu Comedy Festival i København og Århus. Endelig er der Sofie Flykt, som deler ud af livserfaringer, observationer og anekdoter fra et relativt almndeligt menneske i tredivernes synspunkt.