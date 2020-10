?The Personal History of David Copperfield? vises i Tisvilde Bio. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Komedie om Copperfield i biografen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Komedie om Copperfield i biografen

Gribskov - 07. oktober 2020 kl. 14:56 Kontakt redaktionen

Film "The Personal History of David Copperfield" er en komedie instrueret af Armando Iannucci. Dickens klassiker har fået en overhaling af de store med en farveblind pensel så alene besætningen af rollerne giver historien nyt liv. David fortæller selv sin historie fra opvæksten hos en enlig mor i Londons slum over umenneskelige forhold i det tidlige industrielle London til bruddet med livet i underklassen.

Læs også: Mød pilgrimsrutens stærke bagkvinde

David får ved et mirakel chancen for at få en uddannelse, og den griber han med kyshånd. Han møder den unge velhavende Dora, men fortiden bliver ved med at spøge i Davids liv. Det er en menneskelig tragedie forklædt som en fantastisk komedie. Filmen vises 10. til 13. oktober klokken 20 i Tisvilde Bio.

Der udover vises også familiefilmen "Familien Bigfoot", som er en animationsfilm. Den kan ses 11. oktober klokken 16. Endelig kan man også se filmen "Rejsen til Utopia", der er et drama om den svære balance mellem at have drømme og visioner og samtidig have ønsker om at leve et behageligt liv. Filmen vises den 7., 8. og 9. oktober klokken 20.

Jk

relaterede artikler

Farverig udstilling med Mugge P og Claus C 05. oktober 2020 kl. 14:40

Lær at konservere vinter-forråd på Esrum Kloster 04. oktober 2020 kl. 14:52

Far til fire går i familie­terapi som vikinger 04. oktober 2020 kl. 10:15